स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के खिलाफ दो करारी हार के बावजूद पाकिस्तान किसी तरह एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहा। हालांकि टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रही टीम भारत के खिलाफ फाइनल मुकाबले को देखते हुए, पाकिस्तानी खेमे में कुछ खिलाड़ियों की फॉर्म को लेकर चिंताए हैं।

पाकिस्तान के महान खिलाड़ी वकार यूनिस (Waqar Younis) के लिए सैम अयूब (Sam Ayub) ऐसे ही एक खिलाड़ी हैं, जिन्होंने यूएई में एशिया कप अभियान की शुरुआत से अब तक 6 मैचों में केवल 23 रन बनाए हैं। यूनिस का साफ कहना है कि अयूब को टीम से बाहर ही रखना चाहिए। सैम ने एशिया कप में पाकिस्तान के लिए 6 मैच खेले हैं, जिनमें से 4 में वह खाता खोले बिना ही आउट हो गए।

वकार यूनुस ने सोनी लिव पर कहा,'देखिए, मैंने दूसरी बार शून्य पर आउट होने के बाद कहा था, मैंने कहा था कि इस खिलाड़ी को बेंच पर बैठा देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह प्रतिभाशाली नहीं है, वह बहुत प्रतिभाशाली है। मुझे लगता है कि वह पाकिस्तान क्रिकेट का भविष्य है। लेकिन कभी-कभी जब चीजें आपके अनुकूल नहीं होती हैं, तो आप बस अपने आप में सिमट जाते हैं, लगातार नीचे गिरते रहते हैं और यही उसके साथ हो रहा है। आज दोपहर जब वह मैदान पर आया तो उसकी बॉडी लैंग्वेज खराब थी।'

अयूब बल्ले से पूरी तरह फ्लॉप रहे हैं, लेकिन उन्होंने गेंद से पाकिस्तान को कुछ विकेट दिलाए हैं, इसलिए टीम में अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं। लेकिन यूनिस चाहते हैं कि उनकी बल्लेबाजी के आधार पर ही कोई कड़ा फैसला लिया जाए और उन्होंने प्रबंधन से उन्हें फाइनल के लिए बेंच पर बैठाने की मांग की।

वकार यूनुस ने आगे कहा, 'पाकिस्तान उन्हें खिलाता रहा, सिर्फ इसलिए कि वह गेंदबाजr कर सकते हैं। आपको उनकी गेंदबाजी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को उनकी बल्लेबाजी की चिंता करने की जरूरत है। वह हमें रन देंगे या नहीं। फिलहाल, ऐसा नहीं हो रहा है। उन्हें कुछ रन बनाने के लिए अपने खेल में और गहराई से उतरना होगा।'