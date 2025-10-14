स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली आखिरकार चार महीने बाद भारत लौट आए हैं। वह रविवार से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे की वनडे सीरीज के लिए टीम से जुड़ने वाले हैं। कोहली, जिन्होंने हाल ही में आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को उनका पहला खिताब जिताया था, उसके बाद अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बच्चों के साथ लंदन में छुट्टियां बिता रहे थे। अब वह दिल्ली में टीम के साथ जुड़ेंगे, जहाँ से बुधवार को भारतीय टीम पर्थ के लिए रवाना होगी।

वनडे टीम में हुई वापसी, गिल होंगे कप्तान

कोहली, जिन्होंने टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। यह उनकी मार्च 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद भारत की जर्सी में पहली उपस्थिति होगी। इस सीरीज में टीम की कप्तानी शुभमन गिल करेंगे, जो रोहित शर्मा की जगह वनडे टीम के नए कप्तान बने हैं।

रोहित शर्मा की अनुपस्थिति और संभावित वापसी

भारतीय टीम के वरिष्ठ बल्लेबाज़ और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा भी इस समय ब्रेक पर हैं। वे हाल ही में टेस्ट और टी20आई से भी दूरी बना चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, रोहित अगले छह महीने बाद टीम में वापसी कर सकते हैं। फिलहाल, चयनकर्ताओं ने गिल और कोहली की जोड़ी पर भरोसा जताते हुए अनुभव और युवा ऊर्जा का मिश्रण तैयार किया है।

ऑस्ट्रेलिया दौरे का कार्यक्रम

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे श्रृंखला की शुरुआत 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में होगी। इसके बाद टीम 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल और 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में मुकाबले खेलेगी। वनडे सीरीज़ के बाद, 29 अक्टूबर से पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली जाएगी। यह दौरा टीम इंडिया के लिए आगामी वर्ष की तैयारियों में अहम साबित होगा।

पिछला दौरा और कोहली के लिए चुनौती

भारत ने आखिरी बार 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, जहाँ उसे वनडे सीरीज़ में 2-1 से हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन टीम ने उतने ही अंतर से टी20 सीरीज़ जीतकर वापसी की थी। इस बार कोहली के पास न केवल अपने फॉर्म को पुनः स्थापित करने, बल्कि टीम को ऑस्ट्रेलिया में जीत दिलाने का भी मौका होगा। पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने कहा है कि यह दौरा कोहली और रोहित, दोनों के लिए "निर्णायक परीक्षा" साबित हो सकता है।

2027 विश्व कप की ओर नजर

36 वर्षीय कोहली और 38 वर्षीय रोहित शर्मा दोनों ही अपने करियर के उत्तरार्ध में हैं। शास्त्री का मानना है कि अगर यह जोड़ी 2027 विश्व कप खेलना चाहती है, तो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन करना बेहद जरूरी है। कोहली के पास इस सीरीज़ में फॉर्म, फिटनेस और जुनून तीनों दिखाने का मौका है, जिससे वह एक बार फिर “किंग कोहली” के रूप में अपनी छाप छोड़ सकें।