स्पोर्ट्स डेस्क: पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में गजब की फॉर्म दिखाते हुए लगातार दो शतक और एक अर्धशतक जड़ा। उनकी शानदार बल्लेबाज़ी की बदौलत भारत ने यह सीरीज 2-1 से अपने नाम की। ऑस्ट्रेलिया दौरे की निराशा से लौटने के बाद कोहली ने सीरीज में कुल 302 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 151.00 और स्ट्राइक रेट 117.05 रहा।

कौन-सा मोमेंट बदल गया कोहली का रुख?

कोहली ने बताया कि रांची में खेला गया पहला वनडे उनकी फॉर्म को वापस जगाने वाला मैच था। उन्होंने कहा— “रांची का मैच मेरे लिए बहुत खास था। ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद मैंने कोई मैच नहीं खेला था। जैसे ही गेंद अच्छे से बैट पर लगनी शुरू हुई, मेरी एनर्जी सही महसूस हुई और मैंने ख़तरा लेना शुरू किया। वही गेम मुझे फिर से खोल गया।” इस मैच में कोहली ने 120 गेंदों पर 135 रन की शानदार पारी खेली थी।

छक्कों पर कोहली का जवाब—‘जब खुलकर खेलता हूं, तो छक्के आते हैं’

सीरीज़ में छह छक्के जड़ने के बाद जब उनसे पूछा गया कि अचानक इतना आक्रामक खेल क्यों, तो कोहली ने मुस्कुराते हुए कहा— “जब मैं आज़ादी से खेलता हूं, तो मुझे पता होता है कि मैं छक्के भी मार सकता हूं। बस आपको सही मोमेंट्स लॉक करने होते हैं।”

सीरीज में कोहली का परफॉर्मेंस

135 (120) – पहला ODI, रांची, 102 (93) – दूसरा ODI, रायपुर, 65 (45)* – तीसरा ODI. तीनों मैचों में लाजवाब प्रदर्शन के बाद कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज़ चुना गया।

आगे कब खेलेंगे कोहली?

टी20I और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कोहली अब भारत के लिए अगली बार न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में नजर आएंगे।