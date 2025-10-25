स्पोर्ट्स डेस्क : भारत की क्रिकेट टीम के दो स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा फैंस के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। इन दोनों ने अपने समर्पण और शानदार खेल से भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। न सिर्फ खेल के मैदान में, बल्कि सोशल मीडिया और पर्सनल लाइफ की वजह से भी दोनों क्रिकेट फैंस के दिलों में खास जगह रखते हैं। भारतीय क्रिकेट का क्रेज इतना है कि हर फैन जानना चाहता है कि उसके पसंदीदा खिलाड़ी कितनी कमाई करते हैं। खासकर विराट और रोहित के फैंस अक्सर तुलना करते हैं कि आखिर कौन कितना कमाता है।

विराट कोहली और रोहित शर्मा की मैच फीस

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) अपने खिलाड़ियों को चार ग्रेड में बांटता है: A+, A, B और C।

A+ ग्रेड में सिर्फ चार खिलाड़ी शामिल हैं – रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा।

A+ ग्रेड के खिलाड़ियों को सालाना 7 करोड़ रुपये फिक्स सैलरी मिलती है।

इसके अलावा, हर फॉर्मेट के हिसाब से मैच फीस भी दी जाती है:

टेस्ट मैच: 15 लाख रुपये प्रति मैच वनडे मैच: 6 लाख रुपये प्रति मैच टी20 मैच: 3 लाख रुपये प्रति मैच

यानी अगर विराट या रोहित किसी वनडे मैच में खेलते हैं, तो उन्हें 6 लाख रुपये की फीस मिलती है।

विराट कोहली और रोहित शर्मा की तुलना

BCCI की मैच फीस के हिसाब से दोनों की फीस एक जैसी है, क्योंकि दोनों ही A+ ग्रेड में शामिल हैं। हालांकि, क्रिकेटरों की असली कमाई IPL से होती है।

विराट कोहली को IPL 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 21 करोड़ रुपये में रिटेन किया है।

रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस (MI) ने IPL 2025 सीजन के लिए 16.35 करोड़ रुपये में रिटेन किया है।

अब तक के IPL करियर की कुल कमाई की बात करें, तो:

विराट कोहली की कुल कमाई लगभग 209.2 करोड़ रुपये है।

रोहित शर्मा की कुल कमाई करीब 210.9 करोड़ रुपये है।

यानी IPL की कमाई में रोहित शर्मा विराट कोहली से लगभग 1.7 करोड़ रुपये आगे हैं।

इस तरह, BCCI की मैच फीस तो दोनों के लिए समान है, लेकिन IPL और ब्रांड एंडोर्समेंट्स के कारण दोनों की कुल कमाई में हल्का अंतर देखने को मिलता है।





