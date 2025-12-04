स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट में रिकॉर्ड्स का नाम लेते ही विराट कोहली का नाम खुद-ब-खुद सामने आ जाता है। हाल ही में उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया, जो बल्लेबाजी की समझ, निरंतरता और साझेदारी निभाने की क्षमता तीनों का शानदार मेल दर्शाता है। कोहली ने वनडे क्रिकेट में 33वीं बार 150+ रनों की साझेदारी करके दुनिया में सबसे आगे निकलने का अद्भुत रिकॉर्ड बनाया। यह उपलब्धि उन्हें उस खास लिस्ट में नंबर-1 पर खड़ा करती है, जिसमें लंबे समय तक सचिन तेंदुलकर का दबदबा कायम था। कोहली का यह रिकॉर्ड बताता है कि वह सिर्फ रन मशीन नहीं, बल्कि पार्टनरशिप के लिए बेस्ट भी हैं जो दूसरे छोर पर खड़े बल्लेबाज को भी निखारते हैं।

150+ रनों की साझेदारी में कोहली क्यों खास?

वनडे क्रिकेट में 150 से अधिक रनों की साझेदारी बनाना सिर्फ बड़ी पारी खेलना नहीं होता, इसमें दो बल्लेबाजों का तालमेल, स्ट्राइक रोटेशन और मैच की स्थिति को समझने की क्षमता भी शामिल होती है। विराट कोहली इस कला में लगातार निखरते गए हैं।

33 बार 150+ रन की साझेदारी

वनडे इतिहास में सबसे अधिक

लगातार बड़े स्कोर चेज में अहम योगदान

हर प्रकार की गेंदबाज़ी के खिलाफ समान सफलता

यह आंकड़ा सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि इस बात की पुष्टि है कि कोहली टीम के लिए कितने भरोसेमंद बल्लेबाज़ हैं।

सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ने का ऐतिहासिक पल

दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में शुमार सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे करियर में 32 बार 150+ रनों की साझेदारी की थी। लम्बे समय तक यह रिकॉर्ड अटूट माना जाता था। लेकिन कोहली, जिन्होंने खुद कई बार कहा है कि सचिन उनके आदर्श हैं, ने अब यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (102) के लगातार दूसरे शतक और ऋतुराज गायकवाड़ (105) के पहले शतक की बदौलत भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में बुधवार को 50 ओवर में पांच विकेट पर 358 रन का विशाल स्कोर बना लिया।लेकिन मेहमान टीम ने ओपनर एडन मारक्रम (110) के शानदार शतक की बदौलत चार गेंद शेष रहते चार विकेट से जीत हासिल कर तीन मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। दक्षिण अफ्रीका ने 49.2 ओवर में छह विकेट पर 362 रन बनाकर वनडे क्रिकेट की तीसरी सबसे बड़ी चेज पूरी की। भरोसा कर पाना मुश्किल है कि दक्षिण अफ़्रीका ने 359 रनों का लक्ष्य इतनी आसानी से हासिल कर लिया है। विराट कोहली का 53वां और ऋतुराज गायकवाड़ का पहला वनडे शतक बेकार चला गया । मेहमान टीम ने इतिहास बनाते हुए सीरीज़ को जीवित रखा है और अब विजाग में निर्णायक मैच खेला जाएगा।