स्पोर्ट्स डेस्क : न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और निर्णायक वनडे में भले ही टीम इंडिया को 41 रन से हार का सामना करना पड़ा हो और सीरीज 2-1 से गंवानी पड़ी हो, लेकिन यह मुकाबला पूरी तरह विराट कोहली के नाम रहा। होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में विराट ने अपना 54वां वनडे शतक जड़ते हुए इतिहास रच दिया और कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए।

54वां वनडे शतक, ऐतिहासिक उपलब्धि

विराट कोहली ने 108 गेंदों में 124 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे। यह उनके वनडे करियर का 54वां शतक रहा। इस पारी के साथ ही विराट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड बना लिया।

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक

7 – विराट कोहली (36 पारियां)

6 – रिकी पोंटिंग (50 पारियां)

6 – वीरेंद्र सहवाग (23 पारियां)

5 – सचिन तेंदुलकर (41 पारियां)

5 – सनथ जयसूर्या (45 पारियां), इस रिकॉर्ड के साथ विराट ने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पोंटिंग और भारत के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ दिया।

85वां अंतरराष्ट्रीय शतक

यह विराट कोहली का कुल 85वां अंतरराष्ट्रीय शतक भी रहा— टेस्ट: 30, वनडे: 54, टी20I: 1, 37 साल की उम्र में विराट की यह पारी बताती है कि उनका फॉर्म और फिटनेस अब भी शीर्ष स्तर की है। पिछले छह वनडे मैचों में यह उनका तीसरा शतक रहा।

इंदौर में ‘लोन वॉरियर’ बने विराट

338 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम 71 रन पर चार विकेट गंवा बैठी। ऐसे दबाव भरे हालात में विराट कोहली एक छोर पर डटे रहे और नितीश कुमार रेड्डी (53) तथा हर्षित राणा (52) के साथ अहम साझेदारियां कीं।

हालांकि उनकी जुझारू पारी के बावजूद भारत 296 रन पर सिमट गया और मुकाबला 41 रन से हार गया। लेकिन विराट की यह पारी एक बार फिर साबित कर गई कि बड़े लक्ष्य का पीछा करने में उनसे बेहतर बल्लेबाज़ मौजूदा दौर में शायद ही कोई हो।

