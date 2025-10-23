एडिलेड (ऑस्ट्रेलिया) : भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज़ विराट कोहली की वापसी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड ओवल में खेले गए दूसरे वनडे मैच में कोहली लगातार दूसरी बार शून्य पर आउट हो गए। गुरुवार को खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज़ जेवियर बार्टलेट ने अपने शानदार स्पेल से भारत की टॉप ऑर्डर को झकझोर दिया। उन्होंने एक ही ओवर में पहले कप्तान शुभमन गिल (9 रन) और फिर विराट कोहली को चार गेंदों पर शून्य पर आउट किया।

वनडे करियर में पहली बार लगातार दो ‘डक’

यह विराट कोहली के वनडे करियर का बेहद दुर्लभ और चौंकाने वाला पल था, पहली बार ऐसा हुआ जब वे लगातार दो वनडे मैचों में बिना खाता खोले आउट हुए। पर्थ में पहले मैच में भी वह शून्य पर आउट हुए थे, और अब एडिलेड में भी उनका बल्ला नहीं चला।

टीम इंडिया के फैंस, जो उनकी शानदार वापसी की उम्मीद कर रहे थे, निराश दिखे। कोहली ने इस सीरीज़ में रोहित शर्मा के साथ लंबे अंतराल के बाद सीमित ओवरों के क्रिकेट में वापसी की थी, लेकिन दोनों ही अभी तक लय नहीं पकड़ पाए हैं।

एडिलेड कोहली का ‘लकी मैदान’

एडिलेड को हमेशा विराट कोहली के पसंदीदा मैदानों में गिना जाता है। यहां उन्होंने अब तक चार पारियों में 61 की औसत से 244 रन बनाए हैं। उनके नाम यहां दो शतक भी दर्ज हैं, जिनमें से एक 2015 के विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ बना था जब वे विश्व कप में चिर-प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने थे। लेकिन इस बार वही एडिलेड, जो कभी उनकी “हैप्पी हंटिंग ग्राउंड” था, अब उनकी वापसी की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है।

रिकॉर्ड के बेहद करीब थे कोहली

विराट कोहली इस वक्त वनडे में 51 शतक के साथ सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के बराबर हैं। अगर वह इस सीरीज में एक और शतक लगाते, तो वह किसी एक प्रारूप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन जाते। लेकिन लगातार दो बार शून्य पर आउट होना, इस ऐतिहासिक मौके को कुछ समय के लिए टाल गया है।

ऑस्ट्रेलिया की मजबूत शुरुआत

इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया, और उनका यह निर्णय बिल्कुल सही साबित हुआ। बार्टलेट की धारदार गेंदबाजी ने भारत की टॉप ऑर्डर को धराशायी कर दिया। भारत को शुरुआत से ही संघर्ष करना पड़ा, और टीम जल्द ही दो विकेट खो बैठी। ऑस्ट्रेलिया पहले मैच में भी भारत को सात विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त बना चुका था। अब इस जीत के साथ उन्होंने सीरीज में दबदबा और मजबूत कर लिया है।

फैंस बोले – “विराट, अब वक्त है वापसी का”

सोशल मीडिया पर फैंस ने निराशा ज़रूर जताई, लेकिन समर्थन भी दिया। कई यूज़र्स ने लिखा, “हर दिग्गज के करियर में ऐसे पल आते हैं। विराट फिर से उठेगा!” अब सभी की निगाहें तीसरे वनडे पर हैं, जहाँ विराट और रोहित दोनों से एक बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है।