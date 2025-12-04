स्पोर्ट्स डेस्क : इंटरनेशनल लीग टी20 (ILT20) 2025 का एक रोमांचक मुकाबला 3 नवंबर को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया जिसमें अबू धाबी नाइट राइडर्स और शारजाह वॉरियर्स के बीच जोरदार भिड़ंत देखने को मिली। इस मैच का सबसे बड़ा आकर्षण रहा इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन का तूफानी प्रदर्शन। उन्होंने महज 38 गेंदों में नाबाद 82 रन ठोककर दर्शकों का दिल जीत लिया। इस इनिंग ने न केवल मैच का रुख बदला बल्कि IPL टीमों का भी ध्यान उनकी ओर खींच लिया। उनकी पारी ने विपक्षी गेंदबाज़ों की लय पूरी तरह बिगाड़ दी।

लियाम लिविंगस्टोन की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी

लिविंगस्टोन मैच की शुरुआत से ही आक्रामक मूड में दिखे। उन्होंने 215.79 की दमदार स्ट्राइक रेट से रन बनाए और शारजाह स्टेडियम में चौकों-छक्कों की बारिश कर दी। उनकी नाबाद 82 रनों की धुआंधार पारी में 2 खूबसूरत चौके और 8 विशालकाय छक्के शामिल थे। हर बार गेंद उनके बल्ले से निकलकर आसमान की ओर उड़ती दिखी, जिससे विपक्षी टीम पर दबाव लगातार बढ़ता गया।

एक ओवर में बटोरे 33 रन – देखने लायक नजारा

लिविंगस्टोन की पारी का सबसे यादगार लम्हा वह ओवर रहा जिसमें उन्होंने विपक्षी गेंदबाज की धज्जियां उड़ा दीं। उन्होंने उसी ओवर में 5 छक्के उड़ाए, साथ ही एक डबल रन लिया। इस ओवर में एक वाइड बॉल भी डाली गई, जिससे कुल 33 रन बने। यह न केवल मैच का टर्निंग पॉइंट बना बल्कि उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की ताकत भी दुनिया के सामने आई। इस एक ओवर में लिविंगस्टोन ने दर्शा दिया कि क्यों उन्हें टी20 फॉर्मेट का सबसे खतरनाक फिनिशर माना जाता है। लिविंगस्टोन को RCB ने रिलीज कर दिया है और अब उनका ऐसा प्रदर्शन मैनेजमेंट को सोचने पर मजबूर कर सकता है।

IPL 2026 Auction में लिविंगस्टोन बन सकते हैं ‘हॉट पिक’

लिविंगस्टोन के इस शानदार प्रदर्शन ने IPL टीमों का ध्यान एक बार फिर अपनी ओर खींच लिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी IPL ऑक्शन में उनके लिए बड़ी बोली लगाई जा सकती है। हालांकि वह पहले RCB के लिए खेल चुके थे, लेकिन वहां उनका प्रदर्शन औसत रहा था, जिसके चलते उन्हें रिलीज कर दिया गया। लेकिन ILT20 में इस तरह की बैक-टू-बैक धमाकेदार पारियाँ उन्हें ऑक्शन टेबल का केंद्र बना सकती हैं। कई फ्रेंचाइज़ी ऐसे विदेशी फिनिशर की तलाश में रहती हैं जो निचले क्रम में तेज बल्लेबाजी कर मैच का रुख पलट सके, और लिविंगस्टोन इस भूमिका के लिए परफेक्ट साबित होते हैं।

पहले बल्लेबाजी करते हुए अबू धाबी नाइट राइडर्स का विशाल स्कोर

टॉस हारने के बाद भी अबू धाबी नाइट राइडर्स ने 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 233 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। टीम की पारी की नींव लिविंगस्टोन ने रखी, जिन्होंने हर गेंद को हिट करने का मन बनाकर मैदान में कदम रखा। उनके अलावा अन्य बल्लेबाज़ों ने भी आवश्यक योगदान दिया।

शारजाह वॉरियर्स की संघर्षपूर्ण बल्लेबाजी

234 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए शारजाह वॉरियर्स की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन मध्य ओवरों में विकेट गिरने से उनकी गति रुक गई। टीम ने 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 194 रन बनाए। हालांकि कुछ बल्लेबाज़ों ने तेजी से रन बटोरने की कोशिश की, लेकिन नाइट राइडर्स के गेंदबाज़ों ने पारी को संभाले रखा और विपक्ष को बड़े स्कोर के करीब भी नहीं पहुंचने दिया।

अबू धाबी नाइट राइडर्स ने 39 रनों से दर्ज की शानदार जीत

अंत में शारजाह वॉरियर्स 39 रनों से मुकाबला हार गई और बेहतर रणनीति और विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत अबू धाबी नाइट राइडर्स ने शानदार जीत हासिल की। इस जीत के हीरो बिना किसी संदेह के लियाम लिविंगस्टोन ही रहे।

