Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 30 नवंबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है। दो मैचों की टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद अब फोकस सीमित ओवर के मुकाबलों पर होगा। टेस्ट टीम के बाद दोनों टीमों की वनडे स्क्वाड पहले ही घोषित की जा चुकी है। इस सीरीज में सबसे ज्यादा निगाहें टीम इंडिया के दो दिग्गजों विराट कोहली और रोहित शर्मा पर रहने वाली हैं। दोनों ही खिलाड़ियों ने हाल की ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन अब घरेलू परिस्थितियों में उनसे और अधिक उम्मीदें हैं। खास बात यह है कि कोहली के पास इस सीरीज में दो बड़े रिकॉर्ड तोड़ने का भी शानदार मौका होगा। 

साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोहली का दमदार वनडे रिकॉर्ड 

विराट कोहली ने हमेशा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अब तक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ:

31 वनडे मैच
1504 रन
65.39 का औसत
के साथ जबरदस्त आंकड़े दर्ज किए हैं।

इस लिस्ट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर (2001 रन) हैं, जबकि कोहली दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। कोहली के पास आने वाले समय में सचिन के रिकॉर्ड के और करीब पहुंचने का सुनहरा मौका है।

घर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का मौका

साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे में विराट कोहली का प्रदर्शन शानदार रहा है, लेकिन वह अब तक इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।

विराट कोहली – 435 रन
राहुल द्रविड़ – 440 रन
इस आंकड़े से साफ है कि कोहली सिर्फ 6 रन बनाते ही द्रविड़ को पछाड़ देंगे और भारत की ओर से घर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। यानी सीरीज की पहली ही पारी में कोहली यह उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। 

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड 

विराट कोहली – 5 शतक
सचिन तेंदुलकर – 5 शतक

दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। यदि कोहली आगामी वनडे सीरीज में एक और शतक लगा देते हैं, तो वह इस रिकॉर्ड में भी सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ते हुए भारत के अकेले नंबर-1 खिलाड़ी बन जाएंगे। यह उपलब्धि कोहली के शानदार करियर को एक और पहचान देगी और साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी बादशाहत और मजबूत होगी।

टीम इंडिया को कोहली–रोहित से बड़ी उम्मीदें 

टेस्ट सीरीज में मिली निराशा के बाद भारतीय टीम वनडे सीरीज में दमदार वापसी की उम्मीद कर रही है। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों किसी भी स्थिति में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों खिलाड़ियों ने अच्छी फॉर्म दिखाई थी। घरेलू विकेट, बड़ी भीड़ और अनुकूल परिस्थितियां तीनों कोहली के पक्ष में काम करने वाली हैं। इसलिए टीम मैनेजमेंट और फैंस दोनों को उम्मीद है कि सीरीज की शुरुआत से ही यह स्टार बल्लेबाज रन बरसाएंगे।