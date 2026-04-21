स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली हाल ही में फिर से सुर्खियों में आ गए, लेकिन इस बार अपने स्कोर के लिए नहीं, बल्कि एक जर्मन व्लॉगर की इंस्टाग्राम पोस्ट को 'लाइक' करने के लिए। जहां एक तरफ इंटरनेट पर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें खरी-खोटी सुनाई, वहीं उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड, ब्राजीलियाई मॉडल और एक्ट्रेस इजाबेल लेइट ने महिलाओं के मामले में विराट के पसंद पर बनी एक पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

इजाबेल लेइट ने उस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्हें अनुष्का शर्मा और अन्य लोगों के साथ शामिल करते हुए विराट कोहली के महिलाओं के मामले में 'पसंद' के बारे में बात की गई थी। एक इंस्टाग्राम पेज ने इजाबेल की तस्वीरें अनुष्का, जर्मन व्लॉगर LizLaz और अवनीत कौर के साथ पोस्ट कीं। अवनीत की तस्वीर को भी विराट ने एक बार 'लाइक' किया था जिसे बाद में उन्होंने 'एल्गोरिदम की गलती' बताकर टाल दिया था।

इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए पेज ने लिखा, 'विराट कोहली के बारे में कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि महिलाओं के मामले में उनका 'पसंद' एकदम जबरदस्त (elite) है।' कैप्शन के एक हिस्से में यह भी लिखा था, 'इजाबेल लेइट से लेकर अनुष्का शर्मा तक... जबरदस्त 'पसंद' तो बस उनके ब्रांड का ही एक हिस्सा है।' इज़ाबेल ने इस पोस्ट के नीचे एक थके हुए चेहरे वाले इमोजी के साथ कमेंट किया। उन्होंने यह भी लिखा, 'इसे 12 साल हो चुके हैं, और यह सिलसिला अभी भी जारी है। लोग इस बात को भूलकर आगे क्यों नहीं बढ़ पाते?'

गौर हो कि अनुष्का से मिलने से पहले इजाबेल और विराट कथित तौर पर 2012 से 2014 तक एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। 2014 में अपनी फिल्म 'पुरानी जीन्स' के प्रमोशन के दौरान हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्ट्रेस से विराट और अनुष्का के डेटिंग की खबरों के बारे में पूछा गया था। उन्होंने जवाब दिया, 'मैं आज यहां जिस वजह से आई हूं, वह यह नहीं है। मैं अपनी फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित हूं, और मैं बस इसी के बारे में बात करना चाहती हूं। आज से लेकर 1 मई, 1 जून या जब तक भी हो... मैं अब विराट कोहली के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती।' इजाबेल अब शादीशुदा हैं और अपने पति तथा दो बच्चों के साथ कतर के दोहा शहर में रहती हैं।