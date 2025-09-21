हुबली (कर्नाटक) : भारत रविवार को दुबई में एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के अपने पहले सुपर 4 मुकाबले में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से (India vs Pakistan) भिड़ेगा। यह हाई-प्रोफाइल मुकाबला ग्रुप चरण में पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत के बाद हो रहा है। हुबली से अपने विचार साझा करते हुए पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद (Venkatesh Prasad) ने सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की टीम के एक बार फिर दबदबे का समर्थन किया।

प्रसाद ने कहा, 'अभी भारत और पाकिस्तान के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों टीमों में बहुत अंतर है। भारत हमेशा शीर्ष पर रहता है। भारत जरूर जीतेगा।' अपनी पिछली जीत की लय को बरकरार रखते हुए प्रशंसकों को इस बड़े मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ एक और दमदार प्रदर्शन की उम्मीद है। अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद मई में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह दोनों देशों के बीच दूसरा मुकाबला है। भारत ने पहला मुकाबला एकतरफा जीता था, जिसमें उसने 7 विकेट शेष रहते 128 रनों का आसान लक्ष्य हासिल किया था और स्पिनर कुलदीप यादव ने 'प्लेयर ऑफ द मैच' के रूप में 3/18 की शानदार गेंदबाजी के साथ अहम भूमिका निभाई थी, जिससे पाकिस्तान 127/9 पर ही सिमट गया था।

भारत-पाकिस्तान के बीच मैच ही नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी प्रतिद्वंदिता देखने को मिली, जब कप्तान सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे जीत के बाद पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाए बिना मैदान से बाहर चले गए। भारतीय कप्तान ने इस जीत को भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त की। वहीं पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा मैच के बाद की प्रस्तुति में शामिल नहीं हुए और कोच माइक हेसन को प्रेस का सामना करने के लिए भेजा गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बाद में पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन पर 'आईसीसी आचार संहिता' और मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) के क्रिकेट भावना से जुड़े कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया।

UAE के खिलाफ अपने अगले मुकाबले से एक घंटे पहले पाकिस्तान ने टीम को होटल के कमरे से निकलने और बस में सवार होने से मना कर दिया। PCB पीसीबी ने धमकी दी कि अगर पाइक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट से नहीं हटाया गया तो वह टूर्नामेंट से हट जाएगा। मैच एक घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया और पाइक्रॉफ्ट और पाकिस्तानी टीम के नेतृत्व समूह के बीच बैठक के बाद मैच आगे बढ़ा और पाकिस्तान ने जीत हासिल कर सुपर 4 चरण में प्रवेश किया। इसके बाद पाकिस्तान पर नियमों के उल्लंघन के आरोप भी लगे।

