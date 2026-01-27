नई दिल्ली : महान क्रिकेटर अनिल कुंबले ने अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप के दौरान भारत के स्पिन आक्रमण की अगुआई करने के लिए लेग स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का समर्थन किया क्योंकि उनका मानना ​​है कि उन्हें शाम की ओस से निपटने में कोई दिक्कत नहीं होगी जो कुलदीप यादव जैसे कलाई के स्पिनर के लिए ज्यादा परेशानी वाली हो सकती है। टी20 विश्व कप सात फरवरी से आठ मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा।

कुंबले ने ‘जियो हॉटस्टार' के कार्यक्रम में कहा कि टूर्नामेंट में ओस निश्चित रूप से भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा, ‘विशेषकर फरवरी और मार्च में विश्व कप के दौरान, जब मैच देर शाम खेले जाएंगे। यह आसान नहीं होने वाला है। स्पिनर के तौर पर आप गीली गेंद से गेंदबाजी करने के आदी हो जाते हैं, यह कुछ नया नहीं है।' कुंबले ने कहा, ‘भारत को हालांकि एक बात से निश्चित रूप से राहत मिल सकती है, मुझे नहीं लगता कि ओस वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ी को प्रभावित करेगी। वह गेंद को जिस तरह से पकड़ते हैं, जिस गति से गेंदबाजी करते हैं, उससे वह प्रभावित नहीं होंगे।'

वरुण, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल भारत की स्पिन तिकड़ी पिछले कुछ महीनों से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है लेकिन कुंबले ने तमिलनाडु के खिलाड़ी को स्पिनरों में सबसे बड़ा ‘प्लस प्वाइंट' बताया। कुंबले ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि ओस उसे (वरुण) ज्यादा परेशान करेगी। हां, लेकिन यह सूखी गेंद से गेंदबाजी करने जैसा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से गीली गेंद से गेंदबाजी करते हुए, मुझे नहीं लगता कि वरुण को ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा।'

उन्होंने कहा, ‘इसी तरह, अक्षर पटेल भी ठीक रहेंगे। कुलदीप यादव को गीली गेंद से ज्यादा परेशानी हो सकती है क्योंकि उनकी गेंदबाजी शैली ऐसी है। पर कुलदीप भी इन परिस्थितियों में गेंदबाजी करने के आदी हैं।' अपनी गेंदबाजी शैली के कारण कलाई के स्पिनरों को गीली गेंद को पकड़ने में ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। कुंबले का मानना ​​है कि गत चैंपियन भारत के पास लगातार दूसरी बार खिताब जीतने का बहुत अच्छा मौका है जो टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी टीम ने नहीं किया है।

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि जब विश्व कप की बात आती है तो लगातार खिताब जीतना आसान नहीं होता, विशेषकर टी20 प्रारूप में। कोई भी टीम अपने खिताब का बचाव नहीं कर पाई है और यह भारत के लिए ऐसा करने का एक शानदार मौका है।' कुंबले ने कहा, ‘मुझे पूरा यकीन है कि टीम जिस तरह की फॉर्म में है और अंतिम एकादश की ताकत को देखते हुए भारत किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत को निश्चित रूप से सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करना चाहिए और उसके बाद कोई भी जीत सकता है।' उन्होंने कहा, ‘लेकिन मुझे सच में लगता है कि भारत के पास विश्व कप जीतने का बहुत अच्छा मौका है और वह लगातार खिताब जीतकर इसे सच में खास बना सकता है।'