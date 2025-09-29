स्पोर्ट्स डेस्क : एशिया कप का खिताब जीतने के बाद वरुण चक्रवर्ती ने पाकिस्तान को ट्रोल किया है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एक बार फिर एशिया का बादशाह बन गया। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने टूर्नामेंट में लगातार जीत दर्ज करते हुए अपना 9वां एशिया कप खिताब हासिल किया।

वरुण चक्रवर्ती का ‘चाय वाला तंज’

मैच के बाद भारतीय मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने पाकिस्तान पर करारा तंज कसा। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह खाली कप पकड़े नजर आ रहे थे। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, 'अक्खा दुनिया एक तरफ, और मेरा भारत एक तरफ।'

यह पोस्ट पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद के जश्न वाले अंदाज की नकल थी। साथ ही, इसने उन पाकिस्तानी फैंस को भी जवाब दिया जो सोशल मीडिया पर अक्सर अभिनंदन वर्धमान वाली घटना को लेकर ‘चाय शानदार है’ वाले कमेंट करते हैं।

टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को तीन बार हराया

ग्रुप स्टेज में: 7 विकेट से जीत

सुपर-4 में: 6 विकेट से जीत

फाइनल में: 5 विकेट से जीत

इस तरह, भारत ने पाकिस्तान को हर बार मात देकर खिताब अपने नाम किया।

फैंस की प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर वरुण चक्रवर्ती की पोस्ट और भारतीय टीम का ट्रॉफी न लेने का फैसला चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया। फैंस ने लिखा, "भारत ने सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि जज़्बे और इज्ज़त में भी पाकिस्तान को हरा दिया।"