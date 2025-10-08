Go to PunjabKesari.in

मुंबई: टीम इंडिया के ‘मिस्ट्री स्पिनर’ वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy) ने अपनी ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 (ICC Champions Trophy 2025) टीम में चयन का श्रेय कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व वाले सपोर्ट स्टाफ को दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इतने बड़े टूर्नामेंट का हिस्सा बनेंगे।

वरुण ने CEAT क्रिकेट अवॉर्ड्स में कहा, 'मुझे चैंपियंस ट्रॉफी टीम में चुने जाने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन रोहित भाई और कोचिंग स्टाफ का शुक्रिया जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया।'

चक्रवर्ती भारत की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विजेता टीम का अहम हिस्सा रहे। उन्होंने टूर्नामेंट में तीन मैच खेले और 9 विकेट झटके। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में पांच विकेट लेकर सभी को चौंका दिया था। इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल में दो-दो विकेट लेकर उन्होंने टीम की जीत में बड़ी भूमिका निभाई।

वरुण को चैंपियंस ट्रॉफी टीम में शामिल किए जाने पर कई लोगों ने आश्चर्य जताया था, क्योंकि चयन के समय तक उन्होंने भारत के लिए कोई 50 ओवर मैच नहीं खेला था। लेकिन रोहित और गंभीर के भरोसे ने उन्हें मौका दिया और उन्होंने अपने प्रदर्शन से इसे सही साबित किया।

एशिया कप 2025 में भी वरुण ने शानदार प्रदर्शन किया था, जहां उन्होंने 6 मैचों में 7 विकेट अपने नाम किए। अब वरुण चक्रवर्ती को 29 अक्टूबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए देखा जाएगा।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज में भारतीय टीम:

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर।