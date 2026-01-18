स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के युवा स्टार बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के खिलाफ शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए इतिहास रच दिया। 17 जनवरी को बुलावायो के क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मुकाबले में वैभव ने न सिर्फ अर्धशतक जड़ा, बल्कि विराट कोहली का बड़ा यूथ ODI रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।
वैभव सूर्यवंशी की शानदार पारी
भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने 67 गेंदों में 72 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 6 चौके, 3 छक्के शामिल रहे। इस पारी के दौरान जैसे ही उन्होंने 6 रन पूरे किए, उन्होंने यूथ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया।
टूटा विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड
वैभव सूर्यवंशी अब भारत के लिए यूथ ODI में विराट कोहली से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ बन गए हैं। खास बात यह है कि वैभव ने यह उपलब्धि विराट से 6 पारियां कम खेलकर हासिल की।
भारत के लिए यूथ ODI में सबसे ज्यादा रन (लाइन-टू-लाइन रिकॉर्ड)
विजय जोल – 1404 रन
यशस्वी जायसवाल – 1386 रन
तनमय श्रीवास्तव – 1316 रन
शुभमन गिल – 1149 रन
उन्मुक्त चंद – 1149 रन
सरफराज खान – 1080 रन
वैभव सूर्यवंशी – 979* रन
विराट कोहली – 978 रन
तेज़ी से 1000 रन की ओर वैभव
वैभव सूर्यवंशी ने अब तक यूथ ODI में 3 शतक, 4 अर्धशतक जड़ दिए हैं। वह जल्द ही 1000 रन क्लब में शामिल होने वाले चुनिंदा भारतीय बल्लेबाज़ों में जगह बना सकते हैं।
मैच का हाल
बारिश के कारण मैच को डीएलएस पद्धति से 29 ओवर का कर दिया गया, जिसमें बांग्लादेश को 165 रन का संशोधित लक्ष्य मिला। भारतीय गेंदबाज़ों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश की टीम को 146 रन पर समेट दिया। इस तरह भारत ने 18 रन से मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की और अंक तालिका में मजबूत स्थिति बना ली।