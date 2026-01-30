वाशिंगटन : संयुक्त राज्य अमेरिका ने ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसकी कप्तानी मोनांक पटेल करेंगे। इस टीम में 2024 में अपने ऐतिहासिक डेब्यू अभियान से 10 खिलाड़ियों को बरकरार रखा गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की वेबसाइट के अनुसार USA डेब्यू साल में सुपर 8 स्टेज तक पहुंचने के बाद पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में दूसरी बार हिस्सा लेगा, जो टूर्नामेंट की सबसे खास कहानियों में से एक थी।

कप्तान पटेल के अलावा 2024 एडिशन से लौटने वाले खिलाड़ियों में जेसी सिंह, एंड्रीज गौस, मिलिंद कुमार, शयान जहांगीर, हरमीत सिंह, नोस्थुश केनजिगे, शैडली वैन शाल्कविक, सौरभ नेत्रावलकर और अली खान शामिल हैं, जो टीम को निरंतरता और अनुभव प्रदान करते हैं। विकेटकीपर-बल्लेबाज एंड्रीज गौस 2024 टूर्नामेंट में USA के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे जिन्होंने 219 रन बनाए जबकि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सौरभ नेत्रावलकर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 6 विकेट लेकर टीम के बेहतरीन गेंदबाज के रूप में उभरे।

टीम में कुछ नए चेहरे भी शामिल हैं जिसमें शुभम रंजने इस ग्लोबल इवेंट में अपना T20I डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। मोहम्मद मोहसिन और शेहान जयसूर्या भी टूर्नामेंट में खेलने पर अपना पहला इंटरनेशनल कैप हासिल कर सकते हैं। ग्रुप A में रखे गए USA का मुकाबला भारत, पाकिस्तान, नीदरलैंड और नामीबिया से मुकाबला होगा। वे 7 फरवरी को मुंबई में भारत के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे।

USA टीम :

मोनांक पटेल (कप्तान), जेसी सिंह, एंड्रीज गौस, शेहान जयसूर्या, मिलिंद कुमार, शयान जहांगीर, साईतेजा मुक्कामाला, संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, नोस्थुश केनजिगे, शैडली वैन शाल्कविक, सौरभ नेत्रावलकर, अली खान, मोहम्मद मोहसिन, शुभम रंजने।