न्यूयॉर्क : अमेरिका की स्टार टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने US Open 2026 में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए स्पेन की क्रिस्टीना बुच्सा को सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से हरा दिया। इस जीत के साथ चौथी वरीयता प्राप्त गॉफ ने लगातार पांचवीं बार US Open के चौथे दौर में जगह बना ली है। उनकी लगातार जीत का सिलसिला अब 9 मैचों तक पहुंच गया है।

बुच्सा ने शुरुआत में गॉफ को दिया झटका

आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए मुकाबले की शुरुआत गॉफ के लिए आसान नहीं रही। बुच्सा ने आक्रामक शुरुआत करते हुए पहले सेट में 3-1 की बढ़त बना ली थी। हालांकि, गॉफ ने जल्द ही लय हासिल की और अगले छह में से पांच गेम अपने नाम कर लिए। उन्होंने एक शानदार सर्व के साथ पहला सेट 6-3 से अपने नाम किया, जिसका बुच्सा के पास कोई जवाब नहीं था।

दूसरे सेट में भी कांटे की टक्कर

दूसरे सेट में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। गॉफ ने 4-3 की बढ़त के लिए बुच्सा की सर्विस तोड़ी, लेकिन स्पेनिश खिलाड़ी ने तुरंत वापसी करते हुए स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद गॉफ ने मैच के आखिरी आठ अंक लगातार जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया और अंतिम-16 में पहुंच गईं।

सर्विस में परेशानी के बावजूद गॉफ का दबदबा

गॉफ का यह प्रदर्शन पूरी तरह बेदाग नहीं रहा। उन्होंने अपनी पहली सर्विस का आधे से भी कम हिस्सा कोर्ट में डाला और छह डबल फॉल्ट किए। इसके बावजूद जब उनकी पहली सर्विस लगी तो वह बेहद प्रभावी रहीं। उन्होंने पहली सर्विस पर 27 में से 20 अंक जीते। गॉफ ने 9 में से 4 ब्रेक पॉइंट कन्वर्ट किए और नेट पर 22 में से 15 अंक अपने नाम किए। उनकी शानदार डिफेंस और कोर्ट पर तेज मूवमेंट एक बार फिर निर्णायक साबित हुई।

दिन के हालात में शुरुआत में हुई परेशानी

गॉफ ने माना कि दिन के समय खेले गए मुकाबले की परिस्थितियों में उन्हें शुरुआत में लय हासिल करने में परेशानी हुई थी। हालांकि, मैच आगे बढ़ने के साथ उन्होंने खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया। गॉफ ने कहा, 'वह एक मुश्किल खिलाड़ी हैं। वह कभी खेल की गति तेज कर सकती हैं और कभी धीमी। इसलिए मेरे लिए लय हासिल करना मुश्किल था, लेकिन मैं खुश हूं कि जब मैं अपना सर्वश्रेष्ठ टेनिस नहीं खेल रही थी, तब भी मैंने मुकाबला लड़कर जीत हासिल की।'

सिनसिनाटी खिताब के बाद शानदार फॉर्म में गॉफ

गॉफ की यह शानदार लय पिछले महीने से जारी है। उन्होंने हाल ही में Cincinnati Open का खिताब जीता था। इस दौरान उन्होंने नौ मैच जीते हैं, जिनमें से आठ जीत सीधे सेटों में आई हैं। US Open में भी वह इसी फॉर्म को बरकरार रखने की कोशिश कर रही हैं।

चौथे दौर में एक और अमेरिकी किशोरी से मुकाबला

अंतिम-16 में गॉफ के सामने अब एक और अमेरिकी किशोरी इवा जोविच होंगी। जोविच ने आर्थर ऐश स्टेडियम में तीन घंटे चले मुकाबले में एलेक्जेंड्रा एला को 7-5, 3-6, 7-5 से हराकर पहली बार US Open के चौथे दौर में जगह बनाई। यानी अगले दौर में दो अमेरिकी खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा।

गॉफ का जोविच के खिलाफ रिकॉर्ड

गॉफ और जोविच इस साल पहले भी एक बार आमने-सामने आ चुकी हैं। रोम में क्ले कोर्ट पर खेले गए उस मुकाबले में गॉफ ने 5-7, 7-5, 6-2 से जीत दर्ज की थी। अब दोनों खिलाड़ी एक बार फिर आमने-सामने होंगी और इस बार मुकाबला US Open के क्वार्टरफाइनल में जगह बनाने के लिए होगा।

गॉफ की नजर पहली US Open क्वार्टरफाइनल जगह पर

गॉफ इस मुकाबले में जीत दर्ज करके US Open के क्वार्टरफाइनल में पहुंचना चाहेंगी। वह आखिरी बार 2023 में इस टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल तक पहुंची थीं। वहीं जोविच पहली बार किसी US Open के अंतिम-16 में पहुंची हैं और अब उनके पास गॉफ को हराकर बड़ा उलटफेर करने का मौका होगा।