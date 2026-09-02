न्यूयॉर्क: यूएस ओपन के पहले दौर में शीर्ष वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव को इटली के गैरवरीय खिलाड़ी लोरेंजो सोनेगो के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। करीब पांच घंटे तक चले मैराथन मुकाबले में ज्वेरेव ने पांच सेट में जीत दर्ज कर दूसरे दौर में जगह बनाई। इस साल फ्रेंच ओपन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले ज्वेरेव ने दुनिया के 89वें नंबर के खिलाड़ी सोनेगो को 6-4, 3-6, 6-7 (7), 7-5, 6-4 से हराया।

ज्वेरेव बोले- मेरे जीवन का सबसे लंबा पहला दौर

मैच के बाद ज्वेरेव ने मुकाबले को बेहद उतार-चढ़ाव वाला बताया। उन्होंने कहा, 'यह अविश्वसनीय मुकाबला था, बहुत उतार-चढ़ाव वाला। पहले दौर के मैच के लिए लगभग पांच घंटे। मुझे लगता है कि यह मेरे जीवन का सबसे लंबा पहले दौर का मैच है।' ज्वेरेव ने सोनेगो के प्रदर्शन की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, 'उन्हें श्रेय जाता है, उन्होंने आज कमाल का टेनिस खेला।'

ज्वेरेव ने मुकाबले में मिले 22 ब्रेक-पॉइंट मौकों में से पांच को भुनाया। उन्होंने कहा कि सोनेगो का प्रदर्शन ऐसा था कि वह निश्चित तौर पर कई खिलाड़ियों को हरा सकते थे, लेकिन वह खुद अगले दौर में पहुंचकर खुश हैं।

पुतिनत्सेवा ने ओलंपिक चैंपियन बेनसिच को चौंकाया

महिला एकल में मंगलवार को बेलिंडा बेनसिच हारने वाली एकमात्र सीडेड खिलाड़ी रहीं। स्विट्जरलैंड की 12वीं वरीयता प्राप्त और टोक्यो ओलंपिक चैंपियन बेनसिच को कजाकिस्तान की यूलिया पुतिनत्सेवा ने तीन सेट के मुकाबले में शिकस्त दी। पुतिनत्सेवा ने शुरुआती सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी की और बेनसिच को 4-6, 7-5, 6-3 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। अब पुतिनत्सेवा के सामने चीन की मौजूदा ओलंपिक चैंपियन झेंग किनवेन की चुनौती होगी।

रायबाकिना और कोको गॉफ की आसान जीत

महिला एकल में दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना ने अमेरिका की वाइल्ड कार्ड से प्रवेश करने वाली थिया फ्रोडिन को सीधे सेटों में हराया। रायबाकिना ने मुकाबला 6-3, 6-2 से अपने नाम किया। वहीं, कोको गॉफ ने ज़ेनेप सोनमेज़ को 6-3, 6-4 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। मीरा आंद्रीवा ने भी इंडोनेशिया की जेनिस टजेन के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 6-2, 6-2 से जीत दर्ज की।

बू युनचाओकेट को मिला ‘लकी लूज़र’ के तौर पर मेन ड्रॉ में मौका

पुरुष वर्ग में ऑस्ट्रेलिया के थानासी कोकिनाकिस के चोट के कारण टूर्नामेंट से हटने के बाद चीन के बू युनचाओकेट को ‘लकी लूज़र’ के तौर पर यूएस ओपन के पुरुष मेन ड्रॉ में जगह मिली। अब पहले दौर में बू का सामना स्पेन के 12वीं वरीयता प्राप्त राफेल जोडार से होगा।