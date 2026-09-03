न्यूयॉर्क: US Open 2026 में पिछली दो बार की चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला एकल के तीसरे दौर में जगह बना ली। बारिश से प्रभावित टूर्नामेंट में सबालेंका ने बुधवार रात पोलिना इयात्सेन्को को सिर्फ 53 मिनट में 6-1, 6-1 से मात दी।

हाल के कुछ टूर्नामेंट में अपेक्षा के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाने वाली सबालेंका ने न्यूयॉर्क में जबरदस्त पावर-हिटिंग का प्रदर्शन किया। उनका खेल देखकर लगा कि वह एक बार फिर अपनी शानदार फॉर्म में लौट आई हैं।

जीत के बाद सबालेंका ने क्या कहा?

अपने प्रदर्शन से खुश सबालेंका ने कहा, 'आज मैंने जिस तरह का टेनिस खेला, उससे मैं बहुत खुश हूं। मैंने अपने खेल पर ध्यान केंद्रित किया और इस मैच में जीत हासिल करने से मैं खुश हूं।'

बारिश ने बिगाड़ा US Open का शेड्यूल

न्यूयॉर्क में लगातार बारिश के कारण टूर्नामेंट का शेड्यूल बुरी तरह प्रभावित हुआ। बारिश के चलते केवल आर्थर ऐश स्टेडियम और लुई आर्मस्ट्रांग स्टेडियम में छत के नीचे मुकाबले निर्बाध रूप से जारी रह सके। हालात ऐसे रहे कि महिला और पुरुष वर्ग के कई मुकाबले स्थगित करने पड़े और यहां तक कि पहले दौर के कुछ मुकाबले भी बुधवार को खेले गए।

पेगुला ने भी तीसरे दौर में बनाई जगह

तीसरे दौर में पहुंचने वाली खिलाड़ियों में अमेरिका की जेसिका पेगुला भी शामिल रहीं। उन्होंने सोफिया केनिन को सिर्फ 56 मिनट में 6-3, 6-1 से हराकर अगले दौर का टिकट कटाया।

पुरुष वर्ग में शेल्टन और मेदवेदेव की जीत

पुरुष एकल में आठवीं वरीयता प्राप्त अमेरिका के बेन शेल्टन ने ह्यूबर्ट हुरकाज़ को कड़े मुकाबले में 6-3, 5-7, 7-6 (3), 7-5 से हराया। वहीं सातवीं वरीयता प्राप्त रूस के दानिल मेदवेदेव ने सेबेस्टियन गोरज़नी को सीधे सेटों में 6-3, 6-3, 7-5 से मात दी।

डी मिनौर ने पहले दौर का मैच जीता

बारिश के कारण पहले दौर के कुछ मुकाबले भी बुधवार तक खिंच गए। इनमें ऑस्ट्रेलिया के छठी वरीयता प्राप्त एलेक्स डी मिनौर का मुकाबला भी शामिल था। डी मिनौर ने इटली के एंड्रिया गुरिएरी को 6-2, 6-2, 6-4 से हराकर अपना मुकाबला पूरा किया।

बडोसा को नहीं पता था कितने अंक खेलने होंगे

स्पेन की पाउला बडोसा को भी बारिश के कारण मैच दोबारा शुरू होने को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। डारिया कासात्किना के खिलाफ उनका मुकाबला मंगलवार को उस समय रोक दिया गया था, जब बडोसा जीत से सिर्फ एक गेम दूर थीं।बुधवार को उन्होंने मुकाबला 6-1, 6-4 से जीत लिया। मैच के बाद बडोसा ने कहा, “मुझे नहीं पता था कि मैं सिर्फ दो अंक खेलूंगी या छह। मुझे नहीं पता था कि मैं कितने अंक खेलूंगी।”

19 वर्षीय राफेल जोडर ने भी पूरा किया पहला दौर

स्पेन के 19 वर्षीय खिलाड़ी राफेल जोडर को भी अपने पहले दौर का मुकाबला पूरा करने के लिए बुधवार तक इंतजार करना पड़ा। उन्होंने चीन के बू युनचाओकेते को 6-2, 6-1, 6-1 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई।

जोकोविच को हराने वाले नावोन की जीत जारी

अर्जेंटीना के मारियानो नावोन ने भी अपनी शानदार लय बरकरार रखी। नोवाक जोकोविच को हराकर सुर्खियों में आए नावोन ने अब माटेओ बेरेटिनी को 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 (4) से हराकर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा।

मुचोवा ने बोल्टर को 6-1, 6-0 से हराया

विंबलडन की उपविजेता और सातवीं वरीयता प्राप्त कैरोलिना मुचोवा ने भी तीसरे दौर में जगह बना ली। उन्होंने ब्रिटेन की केटी बोल्टर को एकतरफा मुकाबले में 6-1, 6-0 से हराया।

कोस्त्युक ने US Open चैंपियन को हराया

11वीं वरीयता प्राप्त मार्टा कोस्त्युक ने 2017 की US Open चैंपियन स्लोएन स्टीफंस को 6-1, 7-5 से हराकर तीसरे दौर में प्रवेश किया।