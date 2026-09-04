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न्यूयॉर्क : अमेरिका की टेनिस स्टार कोको गॉफ ने यूएस ओपन 2026 के महिला एकल के दूसरे राउंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पेन की पाउला बाडोसा को हराकर टूर्नामेंट के तीसरे दौर में जगह बना ली है। आर्थर ऐश स्टेडियम में गुरुवार शाम को खेले गए मुकाबले में 22 साल की गॉफ ने स्पेन की दुनिया की 87वें नंबर की खिलाड़ी पाउला बाडोसा को रोमांचक मुकाबले में सीधे सेटों में 6-4, 7-6(5) से हराया। 

नॉर्थ अमेरिका की गॉफ सुपरस्टार के लिए लगातार जीत का सिलसिला अब आठ मैचों का हो गया है। उन्होंने बाडोसा की तुलना में कम‘अनफोर्स्ड एरर' (बिना दबाव के की गई गलतियां) किए। बाडोसा को अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा, भले ही उन्होंने नेट पर 71 प्रतिशत पॉइंट जीते थे। 

मैच के बाद अपनी प्रतिद्वंद्वी के लड़ने के जज्बे की तारीफ करते हुए गॉफ ने कहा, 'पाउला एक मुश्किल खिलाड़ी हैं। देखिए, मैं आगे चल रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत कुछ गलत किया। उन्होंने सच में अपना खेल बेहतर किया।आज आगे बढ़कर मैं सच में बहुत खुश हूं।' 