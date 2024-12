खेल डैस्क : दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एसीसी अंडर 19 एशिया कप 2024 के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान के युवा सलामी बल्लेबाज शाहजेब खान ने बड़ा शतक ठोककर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान की टीम वैसे कभी भारत से जीत नहीं पाई है लेकिन इस बार पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मजबूत शुरूआत की है। शाहबाज ने 147 गेंदों पर 5 चौके और 10 छक्कों की मदद से 159 रन बनाए और टीम स्कोर 281 तक पहुंचा दिया।

