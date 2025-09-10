स्पोर्ट्स डेस्क: अजमतुल्लाह उमरजई ने अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में एशिया कप 2025 के पहले मैच में हॉन्ग कॉन्ग पर अफगानिस्तान की 94 रनों की शानदार जीत में अहम भूमिका निभाई। आखिरी ओवरों में आकर उमरजई ने सिर्फ 21 गेंदों पर 53 रनों की शानदार पारी खेलकर मैच का रुख अपनी टीम की ओर मोड़ दिया। जिससे अफगानिस्तान छह विकेट पर 188 रनों का मैच विजयी स्कोर बनाने में सफल रही।

गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के बाद उमरजई ने गेंद से भी तुरंत प्रभाव छोड़ा। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में जीशान अली को आउट कर हांगकांग पर शुरुआती दबाव बनाया। इसके बाद उनके तेज थ्रो ने कल्हण चल्लू को रन आउट कर दिया जिससे हांगकांग की उम्मीदों पर और पानी फिर गया।

उमरजई ने मैच के बाद कहा, 'निचले क्रम में बल्लेबाजी करना हमेशा मुश्किल होता है। लेकिन मेरे लिए यह सब आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। कप्तान और कोच को मुझ पर भरोसा है और इससे मुझे अपना खेल खेलने की आजादी मिलती है। मैं बस चीजों को सरल रखने और सीधे हिट लगाने की कोशिश कर रहा था। हमने शुरुआत में कुछ विकेट गंवा दिए थे इसलिए मैंने अटल से बात की और हम 16वें ओवर के बाद बड़े शॉट लगाने पर सहमत हुए। मुझे दोनों ही भूमिकाएं पसंद हैं। जब मैं गेंदबाजी करता हूं तो मैं एक अच्छे गेंदबाज जैसा महसूस करता हूं और जब मैं बल्लेबाजी करता हूं तो मैं एक अच्छे बल्लेबाज जैसा महसूस करता हूं।'

गौर है कि हांगकांग के खिलाफ इस शानदार जीत के साथ अफगानिस्तान ने इस मेगा इवेंट में दो महत्वपूर्ण अंक और अच्छा रन रेट हासिल कर लिया। अफगानिस्तान अब अपने दूसरे ग्रुप स्टेज मुकाबले में 16 सितंबर को उसी मैदान पर बांग्लादेश से भिड़ेगा।