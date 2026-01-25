बुलावायो (जिम्बाब्वे) : अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को सात विकेट से हराकर Super Six चरण में जगह पक्की कर ली। इस जीत के साथ ही भारत ने ग्रुप-B में टॉप पर रहते हुए अगले दौर में कदम रखा। कप्तान आयुष म्हात्रे और तेज गेंदबाज़ आरएस अम्ब्रिश भारत की इस धमाकेदार जीत के हीरो रहे।

ग्रुप-B में भारत का दबदबा

अमेरिका और बांग्लादेश को पहले ही हराने के बाद भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अपना विजयी अभियान जारी रखा। बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में भारत ने शानदार खेल दिखाते हुए लगातार तीसरी जीत दर्ज की और Super Six के ग्रुप-2 में प्रवेश किया, जहां अब उसका सामना इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड से होगा।

अम्ब्रिश की घातक गेंदबाज़ी से ढेर हुआ न्यूजीलैंड

टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने उतरी भारतीय टीम ने शुरुआत से ही कीवी बल्लेबाज़ों पर शिकंजा कस दिया। आरएस अम्ब्रिश ने धारदार गेंदबाज़ी करते हुए 8 ओवर में 29 रन देकर 4 विकेट झटके। बारिश के कारण मुकाबला 37-37 ओवर का कर दिया गया, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम 36.2 ओवर में सिर्फ 135 रन पर सिमट गई।

न्यूजीलैंड की हालत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि पहले 10 ओवर में ही टीम 22/5 के स्कोर पर सिमट गई थी। 25 ओवर तक स्कोर 69/7 था और पूरी टीम बिखरती नज़र आई।

निचले क्रम ने दिलाई न्यूजीलैंड को थोड़ी राहत

हालांकि आठवें विकेट के लिए 81 रनों की साझेदारी ने न्यूजीलैंड को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। कैलम सैमसन 37 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि सेल्विन संजय ने 28 रनों की जुझारू पारी खेली। भारत की ओर से हेनिल पटेल ने 3/23 का योगदान दिया, जबकि खिलान पटेल, मोहम्मद एनान और कनिष्क चौहान ने भी सटीक गेंदबाज़ी की।

लक्ष्य का पीछा: म्हात्रे–सूर्यवंशी की तूफानी साझेदारी

130 रनों के संशोधित लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत लड़खड़ाई और दूसरे ओवर में ही ओपनर एरन जॉर्ज आउट हो गए। इसके बाद कप्तान आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी ने मोर्चा संभाला और महज़ 76 गेंदों में 76 रनों की तूफानी साझेदारी कर मैच का रुख पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया।

सूर्यवंशी ने 23 गेंदों में 40 रन ठोके, जबकि कप्तान म्हात्रे ने सिर्फ 27 गेंदों में 53 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। भारत ने 13.3 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर नेट रन रेट को भी जबरदस्त बढ़त दी।

Super Six में भारत-पाकिस्तान महामुकाबले का इंतज़ार

इस जीत के साथ पांच बार की चैंपियन भारतीय टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ Super Six में उतरेगी। अब सभी की निगाहें 1 फरवरी को बुलावायो में होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान हाई-वोल्टेज मुकाबले पर टिकी हैं। भारत अपना अगला मैच मंगलवार को मेज़बान जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगा।