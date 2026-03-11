स्पोर्ट्स डेस्क : टीम इंडिया ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। यह भारत की तीसरी टी20 वर्ल्ड कप जीत है और ऐसा करने वाली भारत पहली टीम बन गई है। इस खिताबी जीत के बाद भारतीय क्रिकेट में अब भविष्य की तैयारियों और कप्तानी के नए चेहरों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

संजू सैमसन की कप्तानी की दौड़ में बढ़ी हिस्सेदारी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में लगातार तीन अर्धशतक लगाने वाले संजू सैमसन ने टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई। उनके प्रदर्शन को देखते हुए अब उन्हें टीम इंडिया में कप्तानी के लिए सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। माना जा रहा है कि वे वर्तमान कप्तान सूर्यकुमार यादव के उत्तराधिकारी के रूप में टीम की अगुवाई कर सकते हैं।

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी पर सवाल

टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद भारतीय क्रिकेट में दिग्गजों की फेहरिस्त में सूर्यकुमार यादव का नाम भी जुड़ गया है। लेकिन 35 साल की उम्र में उनकी लंबी कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं। साल 2028 के लॉस एंजेल्स ओलंपिक और अगले टी20 वर्ल्ड कप तक सूर्या 37 साल के हो जाएंगे। ऐसे में BCCI टीम के भविष्य के लिए नया प्लान बना रही है।

मोहम्मद कैफ का मानना, संजू सैमसन हैं मजबूत दावेदार

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने संजू सैमसन को टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया के अगले कप्तान के लिए प्रबल दावेदार बताया। कैफ का कहना है कि संजू के पास वो अनुभव और खेल की समझ है जो एक कप्तान के लिए जरूरी होती है।

कैफ ने कहा, 'अभी यह कहना मुश्किल है कि अगला कप्तान कौन होगा, लेकिन संजू सैमसन एक मजबूत विकल्प हो सकते हैं। एक कप्तान को यह पता होना चाहिए कि गेंदबाजी में बदलाव कब करना है, परफेक्ट प्लेइंग इलेवन चुनना और आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों का साथ देना खेल का हिस्सा है। संजू इन सभी चीजों में माहिर हैं।'

IPL में संजू का अनुभव

संजू सैमसन का IPL अनुभव भी उन्हें कप्तानी के लिए उपयुक्त बनाता है। मोहम्मद कैफ ने कहा कि सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करते हुए 2022 में फाइनल तक टीम को पहुंचाया था। अभी केवल 31 साल के संजू के पास खेल का अनुभव और नेतृत्व क्षमता है, जिससे वे टीम इंडिया के अगले कप्तान बन सकते हैं।

भविष्य की योजना और कप्तानी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीत के बाद अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड और BCCI की नजर टीम की अगली पीढ़ी और कप्तानी पर है। संजू सैमसन जैसे युवा और अनुभवी खिलाड़ी टीम की अगुवाई के लिए तैयार हैं। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी के बाद संजू को टीम इंडिया का नेतृत्व सौंपा जा सकता है, जिससे टीम की भविष्य की तैयारियां और मजबूत होंगी।



