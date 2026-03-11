स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 विश्व कप में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद एक नया विवाद सामने आया है। फाइनल में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को हराने के बाद भारतीय टीम के कप्तान Suryakumar Yadav, हेड कोच Gautam Gambhir और Jay Shah अहमदाबाद के हनुमान मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। इसी को लेकर पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस सांसद Kirti Azad ने सवाल उठाए जिसके बाद गौतम गंभीर ने करारा जवाब दिया है।

मंदिर जाने पर उठे सवाल

भारत की टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद टीम के कुछ सदस्य अहमदाबाद के एक मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। इसे लेकर कीर्ति आजाद ने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर ट्रॉफी को किसी धार्मिक स्थल पर ले जाया गया है, तो उसे अन्य धर्मों के पूजा स्थलों पर भी ले जाना चाहिए था। उनके अनुसार ऐसा न करना भेदभावपूर्ण माना जा सकता है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और कई क्रिकेट प्रशंसकों ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय दी।

गौतम गंभीर ने दिया जवाब

टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने इस टिप्पणी को बेवजह का विवाद बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। गंभीर ने कहा कि यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे इतना बड़ा बनाया जाए। उनके मुताबिक भारत की जीत पूरे देश के लिए गर्व का पल है और ऐसे समय में खिलाड़ियों की उपलब्धि पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ बयान सिर्फ खिलाड़ियों की मेहनत और सफलता को कम करके दिखाने का काम करते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है।

खिलाड़ियों की मेहनत का सम्मान जरूरी

गौतम गंभीर ने यह भी कहा कि भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान काफी दबाव का सामना किया। खासकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक मैच हारने के बाद टीम पर काफी आलोचना और दबाव था। इसके बावजूद खिलाड़ियों ने शानदार वापसी करते हुए खिताब अपने नाम किया। गंभीर का मानना है कि ऐसे समय में विवाद खड़ा करने के बजाय टीम के प्रयास और उपलब्धि का सम्मान किया जाना चाहिए।

खिलाड़ियों को जश्न मनाने का अधिकार

गंभीर ने कहा कि किसी भी टीम को अपनी जीत का जश्न अपने तरीके से मनाने का पूरा अधिकार होता है। उनके अनुसार इस तरह की खुशी के मौके पर धर्म या राजनीति को बीच में लाना सही नहीं है। खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत से यह सफलता हासिल की है और उन्हें इसे अपने तरीके से सेलिब्रेट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

हरभजन सिंह ने भी किया टीम का समर्थन

इस विवाद के बीच भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर Harbhajan Singh ने भी टीम इंडिया का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को अपनी आस्था के अनुसार पूजा या प्रार्थना करने का पूरा अधिकार है। हरभजन का मानना है कि इस तरह के मुद्दों को अनावश्यक विवाद में नहीं बदलना चाहिए।