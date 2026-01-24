बुलावायो : अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच खेले जा रहे अहम मुकाबले में भारतीय गेंदबाज़ों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। तेज गेंदबाज RS अम्ब्रिश की घातक गेंदबाज़ी के सामने न्यूज़ीलैंड की U19 टीम टिक नहीं सकी और 36.2 ओवर में सिर्फ 135 रन पर ऑलआउट हो गई। बुलावायो में बारिश से प्रभावित इस मैच को 37-37 ओवर का किया गया था, जहां भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फैसला किया और उसे पूरी तरह सही साबित किया।

भारत की शानदार शुरुआत, बारिश बनी बाधा

भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी चुनी और शुरुआती ओवरों में ही न्यूज़ीलैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। आरएस अंबरीश ने दो अहम विकेट झटके, जबकि हेनिल पटेल ने भी एक बल्लेबाज़ को पवेलियन भेजा। जैसे ही हेनिल पटेल ने आर्यन मान को आउट किया, वैसे ही तेज़ बारिश शुरू हो गई और अंपायर्स को खेल रोकना पड़ा।

पहले ही घटाए गए थे ओवर

मैच से पहले गीले आउटफील्ड के कारण खेल एक घंटे की देरी से शुरू हुआ था, जिसके चलते मुकाबले को 47-47 ओवर प्रति पारी का कर दिया गया। अब ताज़ा बारिश के बाद और ओवर कटने की आशंका भी जताई जा रही है।

भारत अंडर-19 की प्लेइंग इलेवन

वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिग्यान कुंडू (विकेटकीपर), एरन जॉर्ज, कनिष्क चौहान, आरएस अंबरीश, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, मोहम्मद एनान

न्यूज़ीलैंड अंडर-19 की प्लेइंग इलेवन

आर्यन मान, ह्यूगो बोग, टॉम जोन्स (कप्तान), स्नेहिथ रेड्डी, मार्को अल्पे (विकेटकीपर), जैकब कॉटर, जसकरण संधू, कैलम सैमसन, फ्लिन मोरे, सेल्विन संजय, मेसन क्लार्क

न्यूजीलैंड की खराब किस्मत

न्यूजीलैंड U19 टीम के लिए यह टूर्नामेंट अब तक बारिश से प्रभावित रहा है। कीवी टीम अब तक दो मुकाबले खेल चुकी है, लेकिन दोनों ही नो-रिजल्ट रहे, जिससे उन्हें 2 अंक (हर मैच से 1 अंक) मिले। इसके बावजूद न्यूजीलैंड ने सुपर-6 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन खिलाड़ी आज पूरा मैच खेलने की उम्मीद कर रहे हैं।

वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे पर रहेंगी नजरें

भारतीय फैंस की निगाहें एक बार फिर 14 वर्षीय सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी, जिन्होंने टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। वहीं कप्तान आयुष म्हात्रे इस मुकाबले में अपनी पहली बड़ी पारी खेलने के इरादे से उतरेंगे।