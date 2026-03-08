Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : ICC T20 World Cup 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस बड़े मुकाबले में सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं बल्कि करोड़ों की इनामी राशि भी दांव पर लगी है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने इस बार टूर्नामेंट के लिए रिकॉर्ड 13.5 मिलियन डॉलर (लगभग 120 करोड़ रुपये) का प्राइज पूल घोषित किया है, जो 2024 के मुकाबले करीब 20 प्रतिशत अधिक है।

चैंपियन टीम को मिलेगी इतनी बड़ी रकम

फाइनल जीतने वाली टीम को इस बार बड़ी इनामी राशि मिलेगी।

विजेता टीम: 3 मिलियन डॉलर (लगभग 27.48 करोड़ रुपये)
रनर-अप टीम: 1.6 मिलियन डॉलर (लगभग 14.65 करोड़ रुपये)

अगर सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया न्यूज़ीलैंड को हराकर खिताब जीतती है, तो उसे यह बड़ी रकम मिलेगी।

टूर्नामेंट के अलग-अलग चरणों के लिए इनाम

ICC ने यह सुनिश्चित किया है कि टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली हर टीम को प्राइज मनी का हिस्सा मिले। यह राशि टीमों के प्रदर्शन के आधार पर तय की गई है।

सेमीफाइनल में हारने वाली टीम-790,000 डॉलर (लगभग 7.24 करोड़ रुपये)
सुपर-8 चरण में पहुंचने वाली टीमें-380,000 डॉलर (लगभग 3.48 करोड़ रुपये)
ग्रुप स्टेज में खेलने वाली हर टीम-250,000 डॉलर (लगभग 2.29 करोड़ रुपये)

2024 के मुकाबले बढ़ी इनामी राशि

टी20 वर्ल्ड कप की इनामी राशि लगातार बढ़ती जा रही है।

2024 टी20 वर्ल्ड कप प्राइज पूल: 11.25 मिलियन डॉलर
2026 टी20 वर्ल्ड कप प्राइज पूल: 13.5 मिलियन डॉलर

2024 में भारत ने खिताब जीतने पर 2.45 मिलियन डॉलर (लगभग 20.42 करोड़ रुपये) जीते थे, जबकि रनर-अप दक्षिण अफ्रीका को 1.28 मिलियन डॉलर मिले थे।

BCCI दे सकता है अतिरिक्त बोनस

ICC की आधिकारिक इनामी राशि के अलावा कई बार राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड भी खिलाड़ियों को अतिरिक्त बोनस देते हैं। 2024 में भारत के टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद BCCI ने पूरी टीम, कोचिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ के लिए 125 करोड़ रुपये का बोनस घोषित किया था। अगर टीम इंडिया 2026 का खिताब भी जीतती है, तो इस बार भी खिलाड़ियों को बड़ा बोनस मिलने की संभावना है।

दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में होगा महामुकाबला

अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, इस ऐतिहासिक फाइनल का गवाह बनेगा।अगर भारत जीतता है तो वह टी20 वर्ल्ड कप खिताब को सफलतापूर्वक डिफेंड करने वाली पहली टीम बन सकता है। वहीं न्यूज़ीलैंड की नजर अपने पहले व्हाइट-बॉल ICC खिताब पर होगी।
 