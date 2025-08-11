स्पोर्ट्स डेस्क : टिम डेविड की धमाकेदार पारी और जोश हेजलवुड के शानदार स्पैल की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका पर 17 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचो की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। मैच में एक घटना ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा जब एक व्यक्ति ने एक हाथ में वोदका के दो कैप पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ से टिम डेविड के आठ गगनचुंबी छक्कों में से एक को पकड़ लिया।

ऑस्ट्रेलियाई पारी के 12वें ओवर में यह देखने को मिला। डेविड ने डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से छक्का जड़ा। दक्षिण अफ्रीकी फिल्डरों के पास गेंद को सिर के ऊपर से जाते हुए देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई और छक्का हो गया। इस दौरान दर्शकदीगा में खड़े एक व्यक्ति ने इसे कैच कर लिया। उस दौरान उक्त व्यक्ति के अन्य हाथ में वोदका के दो कैन भी थे। उक्त व्यक्ति का नाम हैरी गिल था।

पेशे से पायलट गिल ने ऑस्ट्रेलिया स्थित समाचार आउटलेट से बात करते हुए कहा, 'मेरे पास थोड़ा समय था, लेकिन गेंद सीधे मेरी तरफ आ रही थी। मैं दुआ कर रहा था कि मैं उसे न गिरा दूं। यह बस हाथ में अटक गई। आज सुबह मेरा हाथ थोड़ा दर्द कर रहा है, लेकिन हां, मैं इससे खुश हूं। मेरा फोन बज रहा है।'

CALLING IT - BEST CROWD CATCH OF THE YEAR AND IT'S ONLY AUGUST!



Two cans in one hand, Kookaburra in the other. #AUSvSA pic.twitter.com/OHGSlI2y2w — cricket.com.au (@cricketcomau) August 10, 2025

हैरी गिल ने जब यह कैच पकड़ा, तब उन्होंने फैशन ब्रांड गुड डे की एक टोपी पहनी हुई थी। द एज की रिपोर्ट के अनुसार, गुड डे गिल को आजीवन आपूर्ति देने को तैयार है। गुड डे के सह-मालिक टॉम बर्मिंघम ने कहा, 'हम आजीवन आपूर्ति को लेकर गंभीर हैं। हम उनका पता ले रहे हैं और उन्हें जो भी चाहिए, वह मिल जाएगा। हम हर महीने उनके घर पर कुछ न कुछ पहुंचाते रहेंगे। हम साल के अंत में उन्हें हमारी क्रिसमस पार्टी के लिए सिडनी ले जाएंगे।'

गिल ने रातोंरात प्रसिद्धि पाने के अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और बताया कि उन्हें उन लोगों ने फोन किया था जिनसे उनका संपर्क टूट गया था। गिल ने खुलासा किया, 'जिन लोगों से मैंने 10 सालों से बात नहीं की है, वे मेरे संपर्क में हैं।'

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 मैच

मैच की बात करें तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का दक्षिण अफ्रीका का फैसला शुरुआत में ही कारगर साबित हुआ। सलामी बल्लेबाज सस्ते में आउट हो गए। इससे ऑस्ट्रेलिया कमजोर स्थिति में आ गई और उसके प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। हालांकि मध्य क्रम ने शानदार वापसी की। कैमरन ग्रीन ने सिर्फ 13 गेंद पर 35 रन बनाकर टीम को मजबूती प्रदान की। असली खेल परिवर्तक टिम डेविड रहे जिन्होंने एक महत्वपूर्ण क्षण में आकर सिर्फ 52 गेंद पर 83 रन की धमाकेदार पारी खेली। जिससे ऑस्ट्रेलिया को 178 का टोटल स्कोर बनाने में मदद मिली।

179 रनो के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की पारी की शुरुआत एडेन मार्करम के शानदार प्रदर्शन से हुई। जिन्होंने आउट होने से पहले 6 गेंद पर 12 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए रयान रिकेल्टन ने 55 गेंदो पर आक्रामक 71 रन बनाए। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजो ने पूरी पारी में नियंत्रण बनाए रखा और नियमित अंतराल पर विकेट लेते हुए दक्षिण अफ्रीका को 20 ओवर में 161/9 पर ही सिमटा दिया। टिम डेविड को उनकी धमाकेदार मैच जिताऊ पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब दोनो टीमो की नजरें 12 अगस्त को होने वाले दूसरे टी20 मैच पर रहेगी।