कजाकिस्तान: अल्माटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में ग्रीस के स्टार खिलाड़ी स्टेफानोस सितसिपास ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दौर में जगह बना ली है। पूर्व विश्व नंबर-3 सितसिपास ने कड़े मुकाबले में अमेरिका के अलेक्जेंडर कोवाचेविच को 7-6(9), 3-6, 6-3 से हराया।

सितसिपास ने तीन सेट तक चले मुकाबले में दर्ज की जीत

अल्माटी में मंगलवार को खेले गए एटीपी 250 टूर्नामेंट के पहले दौर के मुकाबले में सितसिपास को कोवाचेविच के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। लगभग दो घंटे तक चले इस मुकाबले में ग्रीक खिलाड़ी ने पहला सेट टाईब्रेक में जीता, लेकिन कोवाचेविच ने दूसरा सेट अपने नाम कर मुकाबले को निर्णायक सेट तक पहुंचा दिया।

‘धैर्य बनाए रखना ही मेरी जीत की कुंजी थी’: सितसिपास

मैच के बाद सितसिपास ने अपनी जीत का श्रेय धैर्य और लगातार संघर्ष करने की क्षमता को दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि कोवाचेविच की सर्विस बेहद प्रभावशाली थी और उनके खिलाफ अंक हासिल करना आसान नहीं था।

सितसिपास ने कहा, 'मेरी जीत की कुंजी मेरा लगातार डटे रहना था। मैं मैच में बने रहने की कोशिश कर रहा था और धैर्य बनाए रखना चाहता था। आज उसकी सर्विस शानदार थी। कोर्ट के दूसरी तरफ खड़े होकर उसकी सर्विस का सामना करना काफी निराशाजनक था। यह आसान मुकाबला नहीं था।'

इस सीजन में सितसिपास के नाम 35 जीत

एटीपी के आंकड़ों के मुताबिक, सितसिपास ने इस सीजन में अब तक 35 मुकाबले जीते हैं और 22 में उन्हें हार मिली है। उनकी 18 जीत जुलाई के मध्य में गस्टाड खिताब जीतने के अभियान की शुरुआत के बाद आई हैं। अल्माटी ओपन में मिली जीत उनके सीजन को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा है।

13 एटीपी टूर खिताब जीत चुके सितसिपास अब दूसरे दौर में कजाकिस्तान के मिखाइल कुकुश्किन से भिड़ेंगे। कुकुश्किन को टूर्नामेंट में वाइल्ड कार्ड के जरिए प्रवेश मिला है और वह अपने करियर का आखिरी टूर्नामेंट खेल रहे हैं। एटीपी मुकाबलों में सितसिपास को कुकुश्किन के खिलाफ 4-0 की बढ़त हासिल है।

करेन खाचानोव ने भी दूसरे दौर में बनाई जगह

रूस के करेन खाचानोव ने भी अल्माटी ओपन में शानदार शुरुआत की। पांचवीं वरीयता प्राप्त खाचानोव ने जापान के रेई सकामोटो को 6-2, 6-4 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। अब उनका सामना टोमास माचाक या वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी जांगर नुरलानुली में से किसी एक से होगा।

अल्माटी ओपन में आगे बढ़ने की जंग तेज

अल्माटी ओपन में पहले दौर के मुकाबलों के साथ खिताब की दौड़ और दिलचस्प हो गई है। सितसिपास और खाचानोव ने जीत के साथ अगले दौर में जगह बना ली है, जबकि शीर्ष वरीय मेदवेदेव भी अपने अभियान को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आने वाले मुकाबलों में पूर्व चैंपियनों और उभरते खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।