कजाकिस्तान: अल्माटी ओपन 2026 में रूस के स्टार टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने अपने खिताब बचाने के अभियान को आगे बढ़ाते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। एटीपी 250 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में उन्होंने फ्रांस के टेरेंस एटमाने को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराया। मेदवेदेव ने पूरे मुकाबले में शानदार सर्विस और दमदार शॉट्स का प्रदर्शन किया।

शानदार सर्विस से दर्ज की जीत

मेदवेदेव ने मुकाबले में अपनी पहली सर्विस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया और 34 में से 31 अंक जीते। इस तरह पहली सर्विस पर उनके अंक जीतने का प्रतिशत 91 रहा। उन्होंने एटमाने की सर्विस दो बार तोड़ी और अपनी सर्विस पर एक भी गेम नहीं गंवाया। मेदवेदेव ने मैच में 24 विनर्स लगाए, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी 14 विनर्स ही लगा सके।

एटमाने के खिलाफ खेलना आसान नहीं था: मेदवेदेव

जीत के बाद मेदवेदेव ने कहा कि टेरेंस एटमाने के खिलाफ मुकाबला आसान नहीं था। फ्रांसीसी खिलाड़ी की तेज सर्विस और दमदार शॉट्स ने उन्हें चुनौती दी। मेदवेदेव के मुताबिक, उन्हें मैच में बने रहने के साथ अच्छे पासिंग शॉट्स और विनर्स लगाने पर ध्यान देना पड़ा। उनका संतुलित खेल अंततः जीत दिलाने में सफल रहा।

सितसिपास ने भी सेमीफाइनल में बनाई जगह

ग्रीस के स्टार खिलाड़ी स्टेफानोस सितसिपास ने भी क्वार्टर फाइनल में जीत दर्ज कर अंतिम चार में प्रवेश किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जेम्स डकवर्थ को 6-3, 6-4 से हराया। सितसिपास इस सीजन अपना दूसरा एटीपी खिताब जीतने के लक्ष्य के साथ खेल रहे हैं। हार्ड कोर्ट पर फरवरी 2025 के बाद यह उनका पहला सेमीफाइनल है।

बासिलाशविली से होगा सितसिपास का अगला मुकाबला

सेमीफाइनल में सितसिपास का सामना जॉर्जिया के क्वालीफायर निकोलोज बासिलाशविली से होगा। बासिलाशविली ने क्वार्टर फाइनल में एड्रियन मनारिनो को 6-3, 6-1 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई। अब सितसिपास के सामने फाइनल में पहुंचने की चुनौती होगी, जबकि बासिलाशविली उलटफेर करने के इरादे से उतरेंगे।

मेदवेदेव की नजर सीजन के चौथे खिताब पर

मेदवेदेव का हार्ड कोर्ट पर इस सीजन प्रदर्शन शानदार रहा है। वह ब्रिस्बेन, दुबई और हांगझोऊ में खिताब जीत चुके हैं और अब सीजन का चौथा खिताब हासिल करना चाहते हैं। अल्माटी ओपन के सेमीफाइनल में उनका सामना तीसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर बुब्लिक या पांचवीं वरीयता प्राप्त करेन खाचानोव में से किसी एक से होगा।

एटीपी फाइनल्स में जगह बनाने की उम्मीद मजबूत

अल्माटी ओपन में जीत से मेदवेदेव की साल के अंत में होने वाले एटीपी फाइनल्स में क्वालीफाई करने की उम्मीदों को भी मजबूती मिली है। एटीपी लाइव रेस टू ट्यूरिन में वह 3,520 अंकों के साथ छठे स्थान पर हैं। दसवें स्थान पर मौजूद एलेक्स डी मिनौर से उनके 640 अंक अधिक हैं। जैनिक सिनर के सीजन से बाहर होने के बाद रेस में नौवें स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी को भी एटीपी फाइनल्स में जगह मिलेगी।