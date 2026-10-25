ओसाका: चेक गणराज्य की टेनिस खिलाड़ी कैटरीना सिनियाकोवा ने जापान ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। रविवार को खेले गए फाइनल में उन्होंने अमेरिका की एश्लिन क्रूगर को एकतरफा मुकाबले में 6-1, 6-0 से हराया। इस जीत के साथ सिनियाकोवा ने तीन साल बाद अपना पहला सिंगल्स खिताब जीता और करियर की छठी एकल ट्रॉफी अपने नाम की।

64 मिनट में सिनियाकोवा ने खत्म किया फाइनल

कैटरीना सिनियाकोवा ने फाइनल में शुरुआत से ही शानदार खेल दिखाया और एश्लिन क्रूगर को वापसी का मौका नहीं दिया। उन्होंने महज 64 मिनट में मुकाबला अपने नाम कर लिया। सिनियाकोवा ने पूरे मैच में क्रूगर की सर्विस छह बार तोड़ी और दोनों सेट में अपना दबदबा बनाए रखा।

तीन साल बाद जीता सिंगल्स खिताब

30 वर्षीय सिनियाकोवा के लिए यह जीत खास रही, क्योंकि उन्होंने आखिरी बार 2023 में चीन के नानचांग में जियांग्शी ओपन का सिंगल्स खिताब जीता था। जापान ओपन की ट्रॉफी उनके करियर का छठा सिंगल्स खिताब है। उन्होंने पहली बार 2017 में चीन के शेनझेन में एकल खिताब जीतकर अपने करियर की शुरुआत की थी।

डबल्स में भी सिनियाकोवा का शानदार रिकॉर्ड

सिनियाकोवा को टेनिस में खास तौर पर डबल्स की बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। उनके नाम करियर में 39 डबल्स खिताब हैं। पिछले महीने उन्होंने टेलर टाउनसेंड के साथ यूएस ओपन महिला डबल्स का खिताब भी जीता था। जापान ओपन में मिली जीत ने उनके सिंगल्स करियर को भी नई मजबूती दी है।