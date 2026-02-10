नई दिल्ली : ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज़ ट्रैविस हेड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान एक दिलचस्प खुलासा किया है। सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) में उनके ओपनिंग पार्टनर रहे अभिषेक शर्मा को लेकर हेड ने कहा कि वह टूर्नामेंट में उनके खिलाफ बल्लेबाज़ी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अभिषेक उन्हें गेंदबाज़ी करें।

रैपिड-फायर राउंड में दिया मज़ेदार जवाब

आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले से पहले एक रैपिड-फायर राउंड के दौरान ट्रैविस हेड से कई सवाल पूछे गए। जब उनसे पूछा गया कि वह किस गेंदबाज़ के खिलाफ मुकाबला करना चाहते हैं, तो उन्होंने बिना झिझक अभिषेक शर्मा का नाम लिया। अभिषेक भारतीय टीम में सूर्यकुमार यादव के पास मौजूद विकल्पों में से एक हैं, हालांकि वह नियमित रूप से गेंदबाज़ी नहीं करते।

अभिषेक शर्मा के टी20I गेंदबाज़ी आंकड़े

अब तक अभिषेक शर्मा ने 39 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 30.3 ओवर फेंके हैं। इस दौरान उन्होंने 6 विकेट लिए हैं। उनका औसत 37.33 और इकॉनमी रेट 8.78 रन प्रति ओवर रहा है।

हालांकि टी20 क्रिकेट में मैच-अप्स बेहद अहम होते हैं और ऐसे में बाएं हाथ के बल्लेबाज़ के खिलाफ अभिषेक को गेंदबाज़ी कराने की संभावना कम रहती है। भारतीय टीम में बाएं हाथ के एक और स्पिनर अक्षर पटेल भी मौजूद हैं। अगर टूर्नामेंट में आगे चलकर भारत और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत होती है, तो सूर्यकुमार यादव कोई अलग रणनीति अपना सकते हैं।

पसंदीदा शॉट और टी20 ‘सुपरपावर’

ट्रैविस हेड से जब उनका पसंदीदा शॉट पूछा गया, तो उन्होंने पुल शॉट को चुना, जिसे वह तीनों फॉर्मेट में बखूबी खेलते हैं। टी20 में अपनी ‘सुपरपावर’ को लेकर हेड ने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा, 'मुझे पावरप्ले में बल्लेबाज़ी करने का मौका मिलता है।'

किन गेंदबाज़ों से बचना चाहेंगे हेड

रैपिड-फायर के दौरान हेड ने यह भी बताया कि वह अपने ऑस्ट्रेलियाई टीममेट टिम डेविड की गेंदबाज़ी का सामना नहीं करना चाहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह भविष्य में अपने शॉट्स के संग्रह में स्विच हिट जोड़ना चाहते हैं। अपने टी20 खेल को एक शब्द में बयान करते हुए हेड ने कहा – “मैडनेस”।

टी20I में ट्रैविस हेड का हालिया फॉर्म

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हाल के दिनों में ट्रैविस हेड का फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज़ में उन्होंने दो पारियों में 27 रन बनाए। नीदरलैंड्स के खिलाफ वॉर्म-अप मुकाबले में उन्हें बल्लेबाज़ी या गेंदबाज़ी का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैच बारिश के कारण रद्द हो गया।

आयरलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का पहला मुकाबला

32 वर्षीय ट्रैविस हेड 11 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में आयरलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया के अभियान की शुरुआत करते नजर आएंगे। टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यह पहली बार होगा जब ट्रैविस हेड आयरलैंड के खिलाफ खेलते दिखाई देंगे।

ऑस्ट्रेलिया बनाम आयरलैंड: टी20I हेड-टू-हेड

ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के बीच अब तक दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं। 2012 टी20 वर्ल्ड कप में कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 7 विकेट से हराया था। 2022 में घरेलू सरज़मीं पर ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 42 रन से मात दी थी।