नई दिल्ली : ऑस्ट्रेलिया के ओपनर उस्मान ख्वाजा पूरी तरह फिट नहीं हैं, जबकि गाबा में दूसरे एशेज टेस्ट से सिर्फ तीन दिन पहले वे अपने घरेलू एशेज मैच खेलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिछले हफ्ते पीठ में चोट लगने के बाद पहली बार ओपनर का टेस्ट हुआ। cricket.com.au की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार दोपहर फिटनेस टेस्ट के दौरान डॉक्टरों ने पास के नेट पर उन पर कड़ी नजर रखी।

ख्वाजा को एशेज के पहले मैच के दौरान पीठ में ऐंठन हुई और उन्हें इंग्लैंड की पहली पारी में देर से मैदान छोड़ना पड़ा। वे पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में भी बैटिंग नहीं कर पाए। गाबा आउटफील्ड पर हल्की रनिंग ड्रिल के बाद ख्वाजा पिंक बॉल से 30 मिनट के नेट सेशन के दौरान कभी-कभी असहज दिखे। उन्होंने सिर्फ असिस्टेंट कोच माइकल डि वेनुटो के थ्रो-डाउन का सामना किया और आसान प्रैक्टिस विकेट पर पुल शॉट की प्रैक्टिस की। ख्वाजा की रनिंग ड्रिल के बाद मेडिकल स्टाफ ने कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड और सिलेक्टर जॉर्ज बेली से मुलाकात की जिसमें 40-मीटर स्प्रिंट और साइड-टू-साइड मूवमेंट शामिल थे।

ऑस्ट्रेलिया देखेगा कि ख्वाजा अपने कमबैक बैटिंग सेशन के बाद कैसा महसूस करते हैं। उनका मकसद है कि वह मंगलवार को मेन सेशन में और शायद बुधवार को अच्छी तरह से ट्रेनिंग करें, इससे पहले कि वह गाबा टेस्ट में हिस्सा लेंगे या नहीं। ख्वाजा चार साल पहले टीम में वापसी के बाद से ऑस्ट्रेलिया के टॉप टेस्ट रन स्कोरर रहे हैं और टीम में अकेले ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने गाबा के पिछले तीनों पिंक-बॉल टेस्ट खेले हैं।

ऑस्ट्रेलिया की 14 लोगों की टीम में ब्यू वेबस्टर और जोश इंगलिस रिजर्व बैटिंग ऑप्शन हैं, जो ख्वाजा के फिट नहीं होने या बाहर होने पर जगह के लिए मुकाबला करेंगे। इस बीच कप्तान पैट कमिंस ने नेट्स में दो तेज स्पेल फेंके और रविवार शाम और अगली दोपहर दोनों समय बैटिंग भी की। कमिंस पीठ की चोट के कारण पर्थ में सीरीज का पहला टेस्ट नहीं खेल पाए थे और अब दूसरे टेस्ट के लिए टीम में नहीं हैं, लेकिन एडिलेड में तीसरे टेस्ट के लिए उनकी वापसी की संभावना है।