स्पोर्ट्स डेस्क : रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा। विराट कोहली और रुतुराज गायकवाड़ के शानदार शतकों की बदौलत भारत ने 358 का विशाल स्कोर खड़ा किया, लेकिन गेंदबाज इस लक्ष्य की रक्षा नहीं कर पाए। भारतीय गेंदबाजों की लाइन-लेंथ लगातार भटकी हुई नजर आई, जिस पर कप्तान रोहित शर्मा मैच के दौरान ही बेहद नाराज दिखे। रोहित ने मैदान पर ही प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा की क्लास लगा दी। इस हार के साथ सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है।

बल्लेबाजों ने दिया मजबूत लक्ष्य, गेंदबाजों ने किया निराश

दूसरे वनडे में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। विराट कोहली और रुतुराज गायकवाड़ ने दमदार शतक जड़ते हुए टीम को 358 रन तक पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों ने रन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन गेंदबाजों का प्रदर्शन बेहद फीका रहा। भारत की ओर से कोई भी गेंदबाज साउथ अफ्रीका पर दबाव बनाने में सफल नहीं हो पाया, जिससे मैच टीम के हाथ से फिसलता गया।

रोहित शर्मा का गुस्सा LIVE मैच में दिखा

मैच के दौरान एक ऐसा पल आया जब रोहित शर्मा गेंदबाजों के प्रदर्शन से बेहद खफा नजर आए। दक्षिण अफ्रीकी पारी के 37वें ओवर में मैथ्यू ब्रिट्जके और डेवाल्ड ब्रेविस की साझेदारी तेजी से आगे बढ़ रही थी। प्रसिद्ध कृष्णा ने ओवर की पहली गेंद पर चौका खाया। एक डॉट बॉल के बाद जब वह अगली गेंद के लिए अपने रन-अप पर जा रहे थे, तभी रोहित शर्मा उनके पास पहुंचे।

रोहित ने प्रसिद्ध कृष्णा की लाइन, लेंथ और गति पर नाराजगी जताई। उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ दिखा रही थी कि वह गेंदबाजी से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। कुछ ही सेकंड में हर्षित राणा भी बातचीत में शामिल हो गए। रोहित ने दोनों गेंदबाजों से समझाते हुए बेहतर गेंदबाजी की अपेक्षा जताई। यह पूरा दृश्य टीवी पर साफ दिखा और सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया।

सबसे महंगे साबित हुए प्रसिद्ध कृष्णा

प्रसिद्ध कृष्णा इस मुकाबले में भारत के सबसे महंगे गेंदबाज रहे। उन्होंने 8.2 ओवर में 85 रन लुटाए, वह भी लगभग 10 की इकॉनमी के साथ। हालांकि उन्हें दो विकेट मिले, लेकिन उनका प्रदर्शन टीम को भारी पड़ा। इसी दौरान एक नो बॉल और दो वाइड गेंदों ने उनकी लय को और बिगाड़ दिया। दूसरी ओर, हर्षित राणा भी खास असर नहीं छोड़ पाए। उन्होंने 10 ओवर में 70 रन दिए और सिर्फ एक विकेट ले पाए। कुलदीप यादव की फिरकी भी बेअसर रही और उन्होंने 10 ओवर में 78 रन देकर एक ही सफलता हासिल की।

अब निर्णायक मुकाबले पर नजर

इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने सीरीज में वापसी करते हुए 1-1 की बराबरी कर ली। पहला मुकाबला भारत ने 17 रन से जीता था। अब तीसरा और निर्णायक वनडे 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। यह मैच सीरीज का फैसला करेगा और टीम इंडिया अपनी जीत की उम्मीद दोबारा रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी बल्लेबाजों से ही लगाएगी। गेंदबाजों को भी इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करना होगा, वरना मजबूत साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजी एक बार फिर भारी पड़ सकती है।