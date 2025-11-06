स्पोर्ट्स डेस्क : टिम डेविड ने गुरुवार को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चौथे टी20आई के दौरान अपने जश्न से सबका ध्यान खींचा। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने कैरेरा ओवल में बाउंड्री पर एक रेगुलर कैच लेकर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को आउट किया। हालांकि इसके बाद उनका जबरदस्त जश्न वायरल हो गया।

यह घटना भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चौथे टी20आई के 16वें ओवर में हुई। सिर्फ 4 ओवर बचे थे, तभी भारतीय कप्तान ने भारत का स्कोर बढ़ाने के लिए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने की कोशिश की। यादव ने नाथन एलिस की गेंद को लेग साइड की तरफ मारा, लेकिन गेंद टिम डेविड के हाथ में आ गई और गेंद उनकी दो उंगलियों में फंस गई।

टिम डेविड ने बिना किसी गलती के भारतीय कप्तान को 20 रन पर पवेलियन भेज दिया। डेविड के जश्न ने सबका ध्यान खींचा। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने गेंद को चाटने का इशारा किया, जैसे कोई आइसक्रीम चाटता है। इस जश्न के पीछे का कारण अभी भी एक रहस्य बना हुआ है और इसने सोशल मीडिया पर एक खास तरह की जिज्ञासा पैदा कर दी है।

A catch with fingertips by Tim David. 😂pic.twitter.com/Npy2PkIGhs — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 6, 2025

गोल्ड कोस्ट में खेले गए चौथे टी20 मैच में भारत की स्थिति बेहद खराब रही। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी की। हालांकि धीमी गति से रन बनाने के बाद भारत का मध्यक्रम स्कोर को गति देने में नाकाम रहा। भारत ने 14 ओवर में 121/2 का स्कोर बनाया था, तभी पूरी टीम लड़खड़ा गई। आखिरी 6 ओवरों में मेहमान टीम सिर्फ 46 रन बना पाई। हालांकि अक्षर पटेल की 21 रनों की पारी की बदौलत भारत 8 विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाने में कामयाब रहा।