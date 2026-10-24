हेगले ओवल: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा ने मैदान पर शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। खास बात यह रही कि उन्होंने यह उपलब्धि बल्लेबाजी से नहीं, बल्कि फील्डिंग में हासिल की। मुकाबले के शुरुआती तीन ओवरों में दो कैच पकड़कर तिलक टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी बन गए।

तीन ओवर में दो कैच पकड़कर रचा इतिहास

तिलक वर्मा ने न्यूजीलैंड की पारी के शुरुआती ओवरों में टिम साइफर्ट और डेरिल मिचेल के कैच पकड़े। साइफर्ट का कैच अर्शदीप सिंह की गेंद पर आया, जबकि मिचेल को भुवनेश्वर कुमार ने आउट कराया। इन दो कैच के साथ तिलक के नाम इस साल टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 26 कैच हो गए और उन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया।

डैनिलसन होवे का रिकॉर्ड टूटा

तिलक वर्मा ने इंडोनेशिया के डैनिलसन होवे का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 25 कैच पकड़े थे। तिलक ने 26 कैच के साथ इस आंकड़े को पीछे छोड़ दिया। उनकी इस उपलब्धि ने भारतीय टीम के लिए फील्डिंग में उनके योगदान को भी रेखांकित किया है।

ईशान किशन की जगह वैभव सूर्यवंशी को मिला मौका

दूसरे टी20 मुकाबले में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भारतीय प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया। वह चोटिल ईशान किशन की जगह टीम में आए हैं। सूर्यवंशी तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतर सकते हैं, हालांकि टीम प्रबंधन उन्हें अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग में भेजने का विकल्प भी अपना सकता है।

भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने सीरीज के पहले मुकाबले में भी पहले गेंदबाजी की थी और चार विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की थी। उस मैच में कुल 455 रन बने थे और भारत ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा सफल रन चेज पूरा किया था।

भारत और न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन में बदलाव

भारतीय टीम ने दूसरे मुकाबले के लिए दो बदलाव किए। वैभव सूर्यवंशी को ईशान किशन की जगह और प्रिंस यादव को मयंक यादव की जगह टीम में शामिल किया गया। वहीं, न्यूजीलैंड ने भी अपनी गेंदबाजी में बदलाव करते हुए एडम मिल्ने की जगह जैकब डफी को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया।

उसी पिच पर खेला जा रहा है दूसरा मुकाबला

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला हेगले ओवल की उसी पिच पर खेला जा रहा है, जहां सीरीज का पहला मैच हुआ था। पिछले मुकाबले में बल्लेबाजों ने जमकर रन बनाए थे। ऐसे में दूसरे मैच में भी बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच कड़ी टक्कर देखने की उम्मीद है। तिलक वर्मा का रिकॉर्ड इस मुकाबले की शुरुआती बड़ी उपलब्धियों में शामिल हो गया है।