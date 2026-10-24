नई दिल्ली: न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के बीच भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन दाएं पैर की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण तीसरे टी20 मुकाबले से भी बाहर हो गए हैं। वह चोट के चलते दूसरा टी20 मैच भी नहीं खेल पाए थे। उनकी अनुपस्थिति से भारतीय टीम के बल्लेबाजी क्रम पर असर पड़ सकता है।

दाएं पैर की मांसपेशियों में खिंचाव से परेशान हैं ईशान

ईशान किशन को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले के दौरान दाएं पैर की मांसपेशियों में हल्का खिंचाव आया था। इसके बाद उन्हें दूसरे मुकाबले से बाहर रखा गया और अब तीसरे मैच में भी उनकी उपलब्धता नहीं होगी। भारतीय टीम का मेडिकल स्टाफ उनकी चोट पर नजर बनाए हुए है, ताकि वह पूरी तरह फिट होने के बाद मैदान पर वापसी कर सकें।

शीर्ष क्रम में ईशान की कमी खलेगी

ईशान किशन अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह पारी की शुरुआत करने के साथ-साथ शीर्ष क्रम में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। उनकी विकेटकीपिंग और तेजी से रन बनाने की क्षमता भारतीय टीम को अतिरिक्त मजबूती देती है। ऐसे में लगातार दो मुकाबलों से बाहर रहने के कारण टीम प्रबंधन को बल्लेबाजी संयोजन पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है।

वैभव सूर्यवंशी को मिला था मौका

ईशान किशन की चोट के कारण युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था। कप्तान श्रेयस अय्यर ने उन्हें तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा। हालांकि, सूर्यवंशी इस मौके का फायदा नहीं उठा सके और आठ गेंदों पर चार रन बनाकर आउट हो गए। अब तीसरे मुकाबले में उनकी भूमिका को लेकर भी चर्चा हो सकती है।

दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड ने बनाए 180 रन

क्राइस्टचर्च में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में पांच विकेट पर 180 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स ने 43 गेंदों पर 70 रन की शानदार पारी खेली, जबकि बेवन जैकब्स ने 46 गेंदों पर 58 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी कर टीम को शुरुआती झटकों से उबारा।

अर्शदीप सिंह रहे भारत के सबसे सफल गेंदबाज

भारतीय गेंदबाजों में अर्शदीप सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 33 रन देकर दो विकेट हासिल किए। भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव और नीतीश कुमार रेड्डी को भी एक-एक विकेट मिला। हालांकि, फिलिप्स और जैकब्स की साझेदारी के कारण न्यूजीलैंड 180 रन तक पहुंचने में सफल रहा।

तीसरे टी20 में टीम संयोजन पर रहेंगी नजरें

ईशान किशन की चोट के बीच भारतीय टीम प्रबंधन के सामने बल्लेबाजी क्रम को संतुलित रखने की चुनौती होगी। युवा खिलाड़ियों को मौका देने और अनुभवी बल्लेबाजों के संयोजन के बीच सही तालमेल बनाना अहम रहेगा। अब प्रशंसकों की नजरें ईशान की फिटनेस और तीसरे टी20 मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन पर रहेंगी।