क्राइस्टचर्च: भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में इतिहास रच दिया। उन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अर्शदीप ने इस मुकाबले में 33 रन देकर दो विकेट हासिल किए और साल 2026 में अपने विकेटों की संख्या 38 तक पहुंचा दी।

भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड तोड़ा

अर्शदीप सिंह ने अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़कर यह उपलब्धि हासिल की। भुवनेश्वर ने साल 2022 में भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 37 विकेट लिए थे। अर्शदीप ने महज 26 पारियों में 38 विकेट लेकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया, जबकि भुवनेश्वर ने 31 पारियों में 37 विकेट हासिल किए थे।

सैफर्ट और फिलिप्स को बनाया शिकार

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में अर्शदीप ने अहम मौकों पर विकेट लेकर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उन्होंने पारी की शुरुआत में टिम सैफर्ट को आउट किया, जबकि बाद में खतरनाक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स को पवेलियन भेजा। फिलिप्स ने 43 गेंदों पर 70 रन की शानदार पारी खेली थी और बेवन जैकब्स के साथ मिलकर न्यूजीलैंड की पारी को संभाला था।

एक साल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में तीसरे स्थान पर

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूर्ण सदस्य देशों के गेंदबाजों के बीच एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अर्शदीप अब तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इस सूची में आयरलैंड के जोश लिटिल 2022 में 39 विकेट लेकर शीर्ष पर हैं। श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा ने 2024 में 38 विकेट लिए थे, जबकि अर्शदीप ने 2026 में 38 विकेट लेकर इस सूची में अपनी जगह बनाई है।

पावरप्ले में भारत को मिली शानदार शुरुआत

अर्शदीप के शुरुआती विकेटों की बदौलत भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को पावरप्ले के दौरान तीन विकेट पर 43 रन तक सीमित कर दिया था। भुवनेश्वर कुमार और प्रिंस यादव ने भी शुरुआती ओवरों में विकेट लेकर मेजबान टीम पर दबाव बनाया। हालांकि, इसके बाद ग्लेन फिलिप्स और बेवन जैकब्स ने चौथे विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी कर न्यूजीलैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।

फिलिप्स और जैकब्स ने न्यूजीलैंड को संभाला

न्यूजीलैंड ने 5.2 ओवर में 41 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद फिलिप्स और जैकब्स ने शानदार बल्लेबाजी की। फिलिप्स ने 43 गेंदों पर 70 रन बनाए, जबकि जैकब्स ने 46 गेंदों पर 58 रन की पारी खेली। दोनों की साझेदारी की मदद से न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट पर 180 रन बनाए और भारत के सामने 181 रन का लक्ष्य रखा।

टी20 क्रिकेट में अर्शदीप का शानदार प्रदर्शन

अर्शदीप सिंह लगातार टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं। साल 2026 में उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें भारत का सबसे सफल गेंदबाज बना दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले में बनाया गया यह रिकॉर्ड उनके करियर की एक बड़ी उपलब्धि है।