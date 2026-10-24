गुरुग्राम: भारतीय गोल्फ की उभरती प्रतिभा ओजस्विनी सरस्वत ने हीरो महिला इंडियन ओपन में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। जयपुर की 13 वर्षीय एमेच्योर गोल्फर ने लेडीज यूरोपियन टूर (LET) के किसी टूर्नामेंट में कट पार करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। दूसरे राउंड में शानदार वापसी करते हुए उन्होंने वीकेंड के मुकाबलों में अपनी जगह पक्की की।

दूसरे राउंड में शानदार वापसी

ओजस्विनी ने पहले राउंड में सात ओवर 79 का स्कोर बनाया था, लेकिन दूसरे राउंड में उन्होंने तीन अंडर 69 का शानदार प्रदर्शन किया। इस तरह दो राउंड के बाद उनका कुल स्कोर चार ओवर 148 रहा और वह संयुक्त रूप से 26वें स्थान पर पहुंच गईं। उनके इस प्रदर्शन ने उन्हें टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंचा दिया।

एक राउंड में लगाए सात बर्डी

दूसरे राउंड में ओजस्विनी ने सात बर्डी लगाईं, जबकि चार बोगी कीं। उन्होंने सभी चार पार-3 होल पर बर्डी हासिल की। शुरुआती 15 होल तक उनका स्कोर बराबर था, लेकिन आखिरी तीन होल पर लगातार तीन बर्डी लगाकर उन्होंने कट पार करने की उपलब्धि हासिल की।

थाईलैंड की आरिया जुटानुगरन के बाद दूसरे स्थान पर

ओजस्विनी LET टूर्नामेंट में कट पार करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इस उपलब्धि के साथ वह इस टूर में कट पार करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर भी पहुंच गईं। थाईलैंड की आरिया जुटानुगरन ने 2008 में फिनएयर मास्टर्स में 12 साल की उम्र में कट पार किया था।

परिवार और सहयोगियों को दिया श्रेय

दूसरे राउंड के शानदार प्रदर्शन के बाद ओजस्विनी ने कहा, "गुरुवार के राउंड के बाद मैं सिर्फ अच्छा खेलना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझसे कहां गलतियां हुई थीं। मुझे अपने माता-पिता, भाई और प्रायोजकों से काफी समर्थन मिला है और मैं उत्साहित हूं।"

आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली ओजस्विनी के लिए यह उपलब्धि उनके शुरुआती गोल्फ करियर का एक बड़ा पड़ाव है।

आगे भी अच्छा प्रदर्शन करने का मौका

कट पार करने के बाद ओजस्विनी के पास अब पेशेवर गोल्फ की अनुभवी खिलाड़ियों के खिलाफ अपनी क्षमता साबित करने का अवसर है। टूर्नामेंट के शेष दो राउंड उनके लिए अनुभव हासिल करने और भविष्य के लिए नए लक्ष्य तय करने में अहम साबित हो सकते हैं। 13 साल की उम्र में मिली यह उपलब्धि भारतीय महिला गोल्फ के लिए भी उत्साहजनक है।