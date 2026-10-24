हेगले ओवल: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की है। क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने 181 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 19.5 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 181 रन बना लिए। इस तरह भारत ने 4 विकेट से जीत दर्ज कर पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली।

तिलक वर्मा ने खेली मैच जिताऊ पारी

भारत की जीत के हीरो तिलक वर्मा रहे, जिन्होंने दबाव के बीच शानदार अर्धशतक लगाया। तिलक ने 25 गेंदों पर नाबाद 50 रन की अहम पारी खेली और 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उन्होंने मुश्किल परिस्थिति में टीम को संभाला और आखिरी ओवर में भारत को जीत के करीब पहुंचाया।

आखिरी ओवर में भारत ने हासिल किया लक्ष्य

भारतीय टीम को अंतिम ओवर में जीत के लिए 11 रन बनाने थे। न्यूजीलैंड की ओर से जैकब डफी गेंदबाजी करने आए, जबकि क्रीज पर तिलक वर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी मौजूद थे। तिलक ने दबाव में शानदार बल्लेबाजी करते हुए जरूरी रन जुटाए। उनकी पारी की बदौलत भारत ने आखिरी ओवर की पांचवीं गेंद पर लक्ष्य हासिल कर लिया।

नीतीश कुमार रेड्डी ने तिलक का दिया साथ

तिलक वर्मा के साथ नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अहम भूमिका निभाई। दोनों बल्लेबाजों ने मुश्किल समय में संयम बनाए रखा और भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने लगातार विकेट लेकर भारत पर दबाव बनाया था, लेकिन इस साझेदारी ने मुकाबले का रुख भारत की ओर मोड़ दिया।

न्यूजीलैंड ने बनाए थे 180 रन

इससे पहले न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 180 रन बनाए थे। टीम की ओर से ग्लेन फिलिप्स ने 43 गेंदों पर 70 रन की शानदार पारी खेली, जबकि बेवन जैकब्स ने 46 गेंदों पर 56 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी कर न्यूजीलैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।

अर्शदीप सिंह ने लिए दो विकेट

भारतीय गेंदबाजों में अर्शदीप सिंह सबसे सफल रहे और उन्होंने दो विकेट हासिल किए। भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव और नीतीश कुमार रेड्डी ने भी एक-एक विकेट लिया। न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और पावरप्ले के भीतर टीम ने तीन विकेट गंवा दिए थे, लेकिन फिलिप्स और जैकब्स की साझेदारी ने स्कोर को 180 तक पहुंचा दिया।

वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू मुकाबला नहीं रहा यादगार

दूसरे टी20 मुकाबले में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को चोटिल ईशान किशन की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था। हालांकि, वह अपनी पारी को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे। भारतीय टीम को उनसे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन उनकी असफलता के बावजूद मध्यक्रम ने दबाव में बेहतर प्रदर्शन किया और टीम को जीत दिलाई।

सीरीज में भारत की मजबूत पकड़

पहले टी20 मुकाबले में भी भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की थी। अब दूसरे मुकाबले में 4 विकेट से जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे हो गई है। लगातार दो जीत के बाद टीम इंडिया का आत्मविश्वास बढ़ा होगा। वहीं, न्यूजीलैंड के सामने अब सीरीज में वापसी करने की चुनौती होगी।

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

न्यूजीलैंड : फिन एलन, टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, जैकब डफी और लॉकी फर्ग्यूसन।

भारत : संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव।