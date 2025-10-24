नई दिल्ली : टीम इंडिया के उभरते सितारे तिलक वर्मा ने पहली बार अपने जीवन के सबसे कठिन दौर का खुलासा किया है। भारत की एशिया कप 2025 जीत में अहम भूमिका निभाने वाले इस युवा बल्लेबाज ने बताया कि साल 2022 में उन्हें रैबडोमायोलिसिस नामक एक गंभीर और दुर्लभ बीमारी हो गई थी जो मांसपेशियों के तेज़ी से टूटने की वजह से होती है। उन्होंने बताया कि यह स्थिति इतनी खतरनाक थी कि कुछ घंटों की देरी उनकी जान ले सकती थी।

मैं सबसे फिट खिलाड़ी बनना चाहता था, लेकिन शरीर ने जवाब दे दिया

‘ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस’ शो के एक एपिसोड में तिलक ने कहा कि अपने पहले IPL सीज़न के बाद वह लगातार ट्रेनिंग करते रहे, बिना शरीर को पर्याप्त आराम दिए। उन्होंने कहा, “मैं हमेशा फिट रहना चाहता था, इसलिए रेस्ट के दिनों में भी जिम चला जाता था। मेरा लक्ष्य था सबसे फिट खिलाड़ी और शानदार फील्डर बनना। लेकिन मैं रिकवरी पर ध्यान नहीं दे रहा था। धीरे-धीरे मांसपेशियों पर इतना ज़ोर पड़ा कि वे टूटने लगीं।” उन्होंने बताया कि वे आइस बाथ तो लेते थे, लेकिन शरीर को आराम नहीं देते थे। इसका असर इतना बढ़ गया कि नसें सख्त होने लगीं और मांसपेशियां काम करना बंद करने लगीं।

बांग्लादेश में हुआ डरावना हादसा

तिलक ने बताया कि यह हादसा बांग्लादेश में ए सीरीज़ के दौरान हुआ। “मैं एक शतक बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मेरी उंगलियां जकड़ गईं, जैसे पत्थर बन गई हों। मैं बल्ला पकड़ नहीं पा रहा था। मुझे रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। ग्लव्स काटने पड़े क्योंकि उंगलियां बिल्कुल नहीं हिल रही थीं।” उन्हें तुरंत मैदान से बाहर ले जाया गया और मेडिकल टीम ने हालात की गंभीरता समझते हुए तत्काल इलाज शुरू किया।

“कुछ घंटे की देरी जानलेवा हो सकती थी”

तिलक ने बताया कि उस समय मुंबई इंडियंस के मालिक आकाश अंबानी ने उनकी हालत की खबर मिलते ही तुरंत BCCI सेक्रेटरी जय शाह से संपर्क किया। तिलक ने कहा, “मुंबई इंडियंस और जय शाह का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने फौरन कार्रवाई की। मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा कि अगर कुछ घंटे की देरी होती तो मेरी जान को खतरा हो सकता था।” उन्होंने बताया कि उस कठिन वक्त में उनकी मां लगातार उनके साथ थीं और डॉक्टरों की टीम ने दिन-रात मेहनत करके उन्हें बचाया।

मुंबई इंडियंस और टीम इंडिया में शानदार वापसी

लंबे इलाज और रिकवरी के बाद तिलक ने क्रिकेट में वापसी की और IPL 2023 में मुंबई इंडियंस के लिए शानदार प्रदर्शन किया। उनके दमदार प्रदर्शन ने उन्हें टीम इंडिया की T20I टीम में जगह दिलाई। तब से अब तक तिलक वर्मा चार वनडे और 32 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। उनका सबसे यादगार पल एशिया कप 2025 फाइनल रहा, जहाँ उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद पारी खेलकर भारत को खिताब दिलाया।

'मुंबई इंडियंस ने मेरी जिंदगी बचाई'

तिलक ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, “मैं मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट, खासकर आकाश अंबानी और मेडिकल टीम का हमेशा आभारी रहूंगा। उन्होंने सिर्फ मेरे करियर को नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी को बचाया।” इस खुलासे ने क्रिकेट फैंस को झकझोर दिया है क्योंकि आज जो खिलाड़ी भारतीय टीम की मिडिल ऑर्डर की रीढ़ बन चुका है, वह कभी मौत के बेहद करीब था।

