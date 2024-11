नई दिल्ली : भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में टेस्ट में खेले गए पहले मैच में मिली करारी हार के बाद मजबूत वापसी करने की कसम खाई है। दूसरी पारी में जुझारू पारी खेलने के बाद पंत ने एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि यह खेल आपकी सीमाओं की परीक्षा लेगा, लेकिन जो लोग इसे पसंद करते हैं वे और मजबूत हो जाते हैं। बता दें कि टीम इंडिया पहली पारी में 46 रन पर ऑलआऊट हो गई थी। लेकिन दूसरी पारी में सरफराज खान (150) और ऋषभ पंत (99) ने स्कोर 462 रन तक पहुंचा दिया। मेहमान टीम को 107 रन का लक्ष्य मिला जो उन्होंने आसानी से हासिल कर लिया।

पंत और सरफराज ने एक समय चौथे विकेट के लिए 177 रनों की अहम साझेदारी की और ब्लैक कैप्स को दबाव में ला दिया। हालांकि, दाहिने घुटने में चोट के कारण दर्द के कारण बल्लेबाजी करने के बावजूद पंत शतक बनाने से चूक गए, जिसके कारण उन्हें न्यूजीलैंड की पूरी दूसरी पारी के लिए मैदान से बाहर रहना पड़ा। तेज गेंदबाज विलियम ओ राउरके की एक गेंद उनके विकेट ले खड़ी। पहली पारी में रवींद्र जड़ेजा की तेज़ टर्न लेती गेंद उनके घुटने पर लग गई थी। इसके बाद ध्रुव जुरेल विकेटकीपिंग के लिए उतरे थे।

This game will test your limits, knock you down, lift you up and throw you back again. But those who love it rise stronger every time. Thanks to the amazing Bengaluru crowd for the love, support and cheers. We will be back stronger. 🏏#RP17 pic.twitter.com/W1askZtoGr