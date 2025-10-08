नई दिल्ली: पूर्व भारत सहायक कोच अभिषेक नायर (Abhishek Nair) का मानना है कि केएल राहुल (KL Rahul) आगामी दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ बड़ी पारी खेलेंगे। नायर ने बताया कि राहुल दिल्ली की परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं और आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं, जहां उन्होंने 500 से अधिक रन बनाए।

नायर ने कहा, “तकनीक की बात नहीं, बल्कि सोच की बात है। राहुल जानते हैं कि दिल्ली की पिच पर कैसे रन बनते हैं। पहले टेस्ट में उन्होंने शतक जड़ा, लेकिन उनका लक्ष्य इससे आगे जाकर बड़ा स्कोर करना है। उनकी रन बनाने की भूख केवल शतक तक सीमित नहीं है। वह इस फॉर्म को जारी रखते हुए लगातार रन बनाना चाहेंगे।”

राहुल ने पहले टेस्ट में 11वां टेस्ट शतक जड़ा, लेकिन 100 रन पर ही आउट हो गए। नायर ने इसे लेकर कहा, “उन्होंने 150 या 200 रन बनाने का मौका गंवाया। जब किसी बल्लेबाज की फॉर्म अच्छी होती है, तो उसे बनाए रखना और लगातार रन बनाना जरूरी होता है। राहुल वह खिलाड़ी हैं, जो एक बार लय में आते हैं तो रुकते नहीं हैं।”

नए वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) चक्र में राहुल का प्रदर्शन भी शानदार रहा है। उन्होंने अब तक 11 पारियों में तीन शतक बनाए हैं और कुल 632 रन अपने नाम किए हैं। उनके फॉर्म को देखकर उम्मीद है कि दूसरे टेस्ट में भी वह टीम को बड़ी बढ़त दिलाएंगे।

भारत की नजर अब दूसरे टेस्ट में जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम करने पर होगी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ यह मुकाबला 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होगा। वर्तमान में भारत WTC पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर है, और जीत से श्रीलंका को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर काबिज हो सकता है।

पूर्व कोच नायर का मानना है कि राहुल का अनुभव और आत्मविश्वास टीम के लिए अहम साबित होगा। “उनकी तैयारी, मानसिक दृढ़ता और पिछले अनुभव से यह मैच उनके लिए अच्छा मौका है कि वह टीम के लिए एक बड़ी पारी खेलें और फॉर्म को लगातार बनाए रखें।”

