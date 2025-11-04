स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली विश्व कप जीत पर महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने टीम की जमकर तारीफ की है। भारत ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का खिताब जीता।

मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में मौजूद गावस्कर ने उस पल को “ऐतिहासिक और शानदार” बताया, जब कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नादिन डी क्लार्क का कैच लेकर भारत को जीत दिलाई। उन्होंने कहा, 'यह एक यादगार पल था। हरमनप्रीत और टीम ने जिस जज़्बे से वापसी की, वो काबिले-तारीफ है। यह लम्हा हमेशा इतिहास में दर्ज रहेगा।'

गावस्कर ने यह भी कहा कि टीम ने लीग चरण में लगातार तीन हार के बाद जबरदस्त वापसी की। उन्होंने इस जीत को “भारतीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे शानदार पल” बताया।

गावस्कर ने आगे कहा, 'लड़कियों ने मुश्किल वक्त के बाद हिम्मत नहीं हारी। कप्तान ने बेहतरीन नेतृत्व दिखाया और पूरी टीम ने देश को गर्व महसूस कराया।'

उन्होंने हरमनप्रीत कौर और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा, 'आपने देश को अपार खुशी दी है। पूरी क्रिकेट बिरादरी आप पर गर्व महसूस कर रही है।'

भारत ने लीग चरण में संघर्ष के बाद सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया और फाइनल में दक्षिण अफ्रीका पर 52 रनों से जीत दर्ज की। यह जीत भारतीय महिला क्रिकेट के लिए नया अध्याय लिख गई है।