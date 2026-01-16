नेशनल डेस्क: अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शपूर जादरान को लेकर चिंताजनक खबरें सामने आई हैं। युद्ध, संघर्ष और अभावों के बीच अफगानिस्तान क्रिकेट को पहचान दिलाने वाले शपूर जादरान इस वक्त जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी बिगड़ती सेहत ने क्रिकेट जगत और फैंस को गहरी चिंता में डाल दिया है।

सेहत को लेकर बढ़ी चिंता, हालत बताई जा रही है गंभीर

परिवार के सदस्यों और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, शपूर जादरान गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनके भाई घमाई जादरान ने 12 जनवरी 2026 को फेसबुक पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि शपूर की हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आंतरिक सूत्रों का कहना है कि शपूर के व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या खतरनाक रूप से कम हो गई है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है। हालांकि, उनकी बीमारी और इलाज से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।

क्रिकेट जगत से दुआओं की अपील

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर राशिद लतीफ ने भी सोशल मीडिया पर शपूर जादरान के लिए भावुक पोस्ट साझा की। उन्होंने लिखा,

“क्रिकेट के मैदान का शेर आज जिंदगी की जंग लड़ रहा है। अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज शपूर जादरान इस समय अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें हमारी दुआओं की जरूरत है। हम अपने पड़ोसी खिलाड़ी के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं।”

संघर्ष से सफलता तक का सफर

शपूर जादरान अफगानिस्तान क्रिकेट के शुरुआती दौर के सबसे अहम चेहरों में से एक रहे हैं। उन्होंने 2009 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया और देश के लिए कुल 80 इंटरनेशनल मैच खेले। उन्होंने 44 वनडे और 36 टी20 मुकाबलों में क्रमशः 43 और 37 विकेट अपने नाम किए।

वर्ल्ड कप का वो ऐतिहासिक पल

2015 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड के खिलाफ अफगानिस्तान की पहली जीत में शपूर जादरान का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने न सिर्फ 4 विकेट झटके, बल्कि बल्लेबाजी करते हुए विजयी रन भी बनाए और अफगानिस्तान को ऐतिहासिक जीत दिलाई।

संन्यास के बाद आई मुश्किल घड़ी

10 साल से ज्यादा लंबे इंटरनेशनल करियर के बाद शपूर जादरान ने 2025 में क्रिकेट से संन्यास लिया था। अब संन्यास के कुछ ही समय बाद उनकी गंभीर बीमारी की खबर ने हर क्रिकेट प्रेमी को झकझोर कर रख दिया है।