नई दिल्ली : भारत के पूर्व क्रिकेटरों ने मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनलिस्ट के बारे में भविष्यवाणी की है। सुपर 8 शनिवार को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मैच के साथ शुरू होगा। आठ टीमों को चार-चार के दो ग्रुप में रखा गया है। सभी टीमें अपने ग्रुप की दूसरी टीमों के खिलाफ तीन मैच खेलेंगी जिसमें हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी।

मौजूदा चैंपियन भारत 2024 की रनर-अप दक्षिण अफ्रीका, दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे ग्रुप A में हैं। जबकि 2009 की चैंपियन पाकिस्तान, 2014 की चैंपियन श्रीलंका, दो बार की विजेता इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ग्रुप B में हैं। शुक्रवार को स्टार स्पोर्ट्स द्वारा जारी एक वीडियो में भारत के महान टेस्ट खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा ने टॉप चार के लिए भारत, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और न्यूजीलैंड को चुना। मोहम्मद कैफ ने अगले स्टेज के लिए भारत, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को चुना।

T20I में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर युजवेंद्र चहल ने टॉप चार में पहुंचने के लिए भारत, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को चुना जबकि पूर्व तेज गेंदबाज वरुण ऑरोन ने सबसे हिम्मत वाला फैसला लेते हुए भारत, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और पाकिस्तान को चुना और खास तौर पर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड दोनों को बाहर रखा।

पूर्व कोच संजय बांगर ने पाकिस्तान, भारत, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका को चुना। हालांकि पूर्व क्रिकेटर सबा करीम ने भारत, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और श्रीलंका को अपने सेमी-फाइनलिस्ट के तौर पर चुना। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले की गई प्री-सीडिंग की वजह से, ग्रुप स्टेज की सभी टेबल टॉपर टीमें एक ही ग्रुप A में आ गई हैं। जबकि दूसरे नंबर की टीमें ग्रुप B में हैं।

इस बीच भारत सुपर 8 में अपना कैंपेन रविवार को शुरू करेगा जब उसका मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका से होगा। वे अपना अगला मैच गुरुवार को MA चिदंबरम स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेंगे। डिफेंडिंग चैंपियन सुपर8 में अपना आखिरी मैच 1 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेंगे।

