दुबई : भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) 15 महीने से ज्यादा समय के बाद किसी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में आमने-सामने होंगे और इस बीच काफी कुछ बदल गया है। सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की अगुवाई में भारत एक मजबूत टीम बन गया है जिसने रोहित शर्मा और विराट कोहली के टी20 के सबसे छोटे प्रारूप से संन्यास लेने के बाद से 85% मैच जीते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भी अमेरिका में हुए टी20 विश्व कप के बाद से काफी आक्रामक रुख दिखाया है, जहां टीम मेजबान देश से हार भी गई थी। बाबर आजम और मुहम्मद रिजवान अब इस टीम का हिस्सा नहीं हैं और सलमान अली आगा की नई टीम भी बहुत बुरा प्रदर्शन नहीं कर रही है। एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े मुकाबले में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। इस मुकाबले के सबसे दिलचस्प मुकाबलों पर एक नजर डालते हैं -

1. शुभमन गिल बनाम शाहीन शाह अफरीदी :

यह पहली बार है जब भारतीय उप-कप्तान (Shubman Gill) और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज (Shaheen Shah Afridi) टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में आमने-सामने होंगे। शाहीन भारत के खिलाफ तीन मैचों (सभी टी20 विश्व कप में) का हिस्सा रहे हैं और संयोग से गिल इन मैचों का हिस्सा नहीं थे। यह बराबरी की टक्कर होगी। शाहीन तब बुरे सपने की तरह होते हैं जब उनकी निप-बैकर शुरुआत में ही सही लेंथ पर लग जाती है और दाएं हाथ के बल्लेबाज का कोई फुटवर्क नजर नहीं आता। गिल निश्चित रूप से इससे सावधान रहेंगे। लेकिन अगर गिल का बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के खिलाफ 15 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों का रिकॉर्ड देखें, तो यह भी बुरा नहीं है। उन्होंने कुल 92 गेंदों का सामना किया है और 170 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 157 रन बनाए हैं। उन्होंने 8 छक्के और 20 चौके लगाए हैं और केवल दो बार ही आउट हुए हैं। लेकिन शाहीन के खिलाफ मुकाबला अलग होगा।

2. जसप्रीत बुमराह बनाम सैम अयूब :

सैम अयूब (Saim Ayub) को उनके अपरंपरागत और निडर स्ट्रोक-प्ले के लिए पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ऊंचे स्थान पर रखा जाता है, जिसमें 'नो लुक सिक्स' भी शामिल है। यह एक ऐसा स्ट्रोक है जिसमें वह शॉट लगाते समय गेंद को देखे बिना ही स्क्वायर के पीछे पिक-अप पुल लगाते हैं। उन्होंने PSL में कई बार यह स्ट्रोक खेला है और कुछ हद तक सफल भी रहे हैं, लेकिन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज (Jasprit Bumrah) के खिलाफ, यह देखना दिलचस्प होगा कि सैम की प्रतिक्रिया का समय कैसा होता है जब गेंद 140 से ज्यादा की रफ्तार से स्विंग करती है या सतह से हटती है।

3. कुलदीप यादव बनाम फखर जमान :

भारतीय टी20 टीम के सबसे चतुर गेंदबाज (Kuldeep Yadav) और चंचल पाकिस्तानी बाएं हाथ के बल्लेबाज (Fakhar Zaman) में यह मैच सबसे ज़्यादा दिलचस्पी से देखा जाएगा। फखर, कुलदीप की गुगली का सामना कैसे करते हैं, यह भी बताएगा कि पाकिस्तान एक टीम के रूप में कैसी बल्लेबाजी करने वाला है। फखर के टी20 आंकड़े (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) बताते हैं कि वह अक्सर इस तरह के गेंदबाज़ों को नहीं खेलते। 301 टी20 मैचों की 254 पारियों में फखर ने बाएं हाथ के कलाई के स्पिनरों की केवल 15 गेंदों का सामना किया है और एक बार आउट होकर 21 रन ही बना पाए हैं।

4. अभिषेक शर्मा बनाम अबरार अहमद :

भारत की टी20 टीम के स्टार और अमृतसर के बाएं हाथ के गेंदबाज खेल के सबसे क्लीन हिटर्स में से एक हैं और दाएं हाथ के कलाई के स्पिनरों (लेग स्पिनर) के खिलाफ उनका रिकॉर्ड विपक्षी कप्तानों को डरा सकता है। दरअसल पिछले 2 सालों में सभी टी20 (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) में उन्होंने (Abhishek Sharma) दाएं हाथ के लेग स्पिनरों की 51 गेंदों का सामना किया है और लगभग 300 के स्ट्राइक रेट से 151 रन बनाए हैं। इसलिए अगर अभिषेक पावरप्ले के बाद भी टिके रहते हैं, तो अबरार अहमद (Abrar Ahmed) का इस्तेमाल सोच-समझकर करना होगा।

5. हसन नवाज बनाम वरुण चक्रवर्ती :

पाकिस्तान टी20 टीम के इस नए स्टार बल्लेबाज का टी20 मैचों में स्ट्राइक रेट 161 से ज्यादा का है, लेकिन अपने छोटे से करियर में उन्होंने (Hasan Nawaz) कलाई के स्पिनरों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, चाहे वो दाएं हाथ के हों या बाएं हाथ के। शारजाह में हाल ही में संपन्न त्रिकोणीय श्रृंखला में जहां धीमे गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल था, हसन एक मैच में राशिद खान और दूसरे मैच में नूर अहमद के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश में नाकाम रहे। एक मैच में राशिद की गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर से पकड़ने की कोशिश में आउट हो गए और नूर के खिलाफ लेग स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर पैडल स्वीप करने की कोशिश में आउट हो गए। वह हाथ से गेंद को पढ़ने में अच्छे नहीं हैं और वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy) अपनी ओवर-स्पिन से उन गेंदों पर भारी पड़ सकते हैं जो देर से आती हैं और ज्यादा उछाल लेती हैं।