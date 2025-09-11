दुबई (यूएई) : टी20 एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले बहुप्रतीक्षित मैच के टिकटों की बिक्री में असामान्य गिरावट देखी जा रही है। मैच शुरू होने में अभी तीन दिन से भी कम समय बचा है, फिर भी टिकट बिक्री धीमी गति से हो रही है। खरीदारी को आसान बनाने के लिए एकल टिकट प्रणाली शुरू करने के बावजूद आयोजकों को बिक्री में कोई खास बढ़ोतरी नहीं दिख रही है और मैच से पहले टिकटों की संख्या सुस्त बनी हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मुकाबला होना है।

एमिरेट्स क्रिकेट के एक अधिकारी ने अनुमान लगाया कि टिकटों की कम बिक्री स्टार भारतीय खिलाड़ियों रोहित शर्मा और विराट कोहली की अनुपस्थिति के कारण हो सकती है जिन्होंने पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप में भारत की जीत के बाद खेल के सबसे छोटे प्रारूप से संन्यास ले लिया था।

एमिरेट्स क्रिकेट के एक अधिकारी ने बताया, 'हमें हैरानी है कि भारत बनाम पाकिस्तान के लिए टिकटों की बिक्री बहुत कम है। निचले स्टैंड तो बिक गए, लेकिन ऊपरी और ऊपरी टियर स्टैंड अभी भी बिक रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में इसी मैच के लिए एक ही दिन में दो बार टिकट बिक्री हुई थी, जैसे हमने दोपहर 2 बजे और शाम 4 बजे टिकट विंडो खोली थी और उस बार सिर्फ 4 मिनट से भी कम समय में टिकट बिक गए थे। लेकिन इस बार टिकट बिक्री का क्रेज बहुत कम है, शायद रोहित और विराट की अनुपस्थिति की वजह से ऐसा हुआ हो।'

प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर टिकटों की बिक्री पर निराशा व्यक्त की है, कुछ ने मैच की तारीख के करीब एक मैच के टिकट जारी करने की मांग की है। हालांकि, प्रीमियम सीटें अभी भी बहुत महंगी हैं, सिर्फ दो टिकटों की कीमत 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है।

भारत ने बुधवार को UAE के खिलाफ एशिया कप के अपने पहले मैच में 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। भारत अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मैच 19 सितंबर को अबू धाबी में ओमान के खिलाफ खेलेगा। ग्रुप स्टेज के बाद टूर्नामेंट सुपर 4 में जाएगा, जहां प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें क्वालीफाई करेंगी।

अगर भारत ग्रुप ए में शीर्ष पर रहता है, तो उसके सभी सुपर 4 मैच दुबई में होंगे। अगर भारत दूसरे स्थान पर रहता है, तो उसके सुपर 4 मुकाबलों में से एक अबू धाबी में और बाकी दो दुबई में होंगे। सुपर 4 चरण 20 से 26 सितंबर तक चलेगा।

दुबई में फाइनल होगा, जो 28 सितंबर को होना है।

