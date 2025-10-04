स्पोर्ट्स डेस्क: टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के बाद अब ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए तैयार है। भारतीय टीम का यह दौरा 19 अक्टूबर से 8 नवंबर 2025 तक चलेगा। इस दौरान दोनों टीमों के बीच तीन वनडे और पांच टी20 मुकाबले खेले जाएंगे। बीसीसीआई ने शनिवार को इस दौरे के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी है।

वनडे में शुभमन गिल को सौंपी कप्तानी

मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीम का ऐलान किया। इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह रहा कि शुभमन गिल को वनडे टीम की कप्तानी सौंपी गई है। गिल अब टेस्ट के साथ-साथ वनडे टीम के भी कप्तान होंगे। वहीं, रोहित शर्मा अब बतौर खिलाड़ी टीम में शामिल किए गए हैं। यह पहली बार है जब रोहित दिसंबर 2021 के बाद केवल बल्लेबाज की भूमिका में नजर आएंगे।

रोहित-विराट की वापसी से बढ़ा जोश

रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को वनडे टीम में फिर से मौका दिया गया है। दोनों दिग्गज आखिरी बार 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए खेले थे। लगभग सात महीने बाद ये दोनों स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया की जर्सी में नजर आएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद यह भारत की पहली वनडे सीरीज होगी। दिलचस्प बात यह है कि दिसंबर 2020 के बाद टीम इंडिया पहली बार ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज खेलने जा रही है।

जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या को मिला आराम

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इस दौरे की वनडे सीरीज से आराम दिया गया है। वह इस समय वेस्टइंडीज सीरीज खेल रहे हैं, इसलिए यह फैसला लिया गया। वहीं, ऋषभ पंत इंग्लैंड दौरे पर लगी चोट से उबर रहे हैं और उन्हें भी बाहर रखा गया है। हार्दिक पंड्या भी चोट के चलते टीम से बाहर हैं।

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की टीमें

वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल।

टी20 टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर।