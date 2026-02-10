स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान टीम इंडिया और BCCI के बीच एक अहम मुद्दे पर मतभेद सामने आए हैं। डिफेंडिंग चैंपियन भारत, जो श्रीलंका के साथ इस टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है, ने कथित तौर पर खिलाड़ियों के परिवारों को पूरे टूर्नामेंट के दौरान साथ ट्रैवल करने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) ने इस मांग को ठुकरा दिया है। इस फैसले पर अभी तक BCCI की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में उठी मांग

सूत्रों के अनुसार, सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय T20 टीम का मानना था कि लंबे और हाई-प्रेशर टूर्नामेंट के दौरान परिवार की मौजूदगी खिलाड़ियों के मानसिक संतुलन और प्रदर्शन में मदद कर सकती है। टीम ने अनुरोध किया था कि खिलाड़ियों के परिवार पूरे वर्ल्ड कप के दौरान उनके साथ रह सकें, लेकिन BCCI ने मौजूदा ट्रैवल पॉलिसी का हवाला देते हुए इसे मंजूरी नहीं दी।

BCCI की रिवाइज़्ड ट्रैवल पॉलिसी क्या कहती है?

गौरतलब है कि BCCI ने साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भारत की 1-3 से हार के बाद अपनी ट्रैवल पॉलिसी में बदलाव किया था। इस नीति के तहत 45 दिनों से ज़्यादा लंबे विदेशी दौरे पर खिलाड़ियों के परिवारों को अधिकतम दो हफ्ते तक ही साथ रहने की अनुमति दी गई थी। वहीं, छोटे दौरों के लिए यह सीमा सात दिन तय की गई थी। T20 वर्ल्ड कप जैसे मल्टी-वेन्‍यू और हाई-इंटेंसिटी टूर्नामेंट में बोर्ड इस नीति से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है।

गौतम गंभीर ने भी किया था समर्थन

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पहले ही इस तरह की सख़्त नीति का समर्थन कर चुके हैं। जुलाई 2025 में उन्होंने साफ कहा था कि खिलाड़ी छुट्टी मनाने नहीं, बल्कि देश के लिए खेलने आते हैं। गंभीर के मुताबिक परिवार का समर्थन ज़रूरी है, लेकिन इंटरनेशनल टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों का पूरा फोकस टीम और देश पर होना चाहिए। उन्होंने कहा था, 'आप यहां किसी मकसद से हैं। यह कोई छुट्टी नहीं है। देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है और इसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है।'

मैदान पर भारत की शानदार शुरुआत

मैदान पर प्रदर्शन की बात करें तो टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत शानदार तरीके से की है। अपने पहले ग्रुप A मुकाबले में भारत ने USA को 29 रन से हराया। इस मैच में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 49 गेंदों पर नाबाद 84 रन की मैच-विनिंग पारी खेली।

आगे का शेड्यूल और अहम मुकाबले

भारत का अगला मुकाबला 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ दिल्ली में होगा। इसके बाद 15 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ बहुप्रतीक्षित मैच खेला जाएगा। ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला 18 फरवरी को अहमदाबाद में नीदरलैंड्स के खिलाफ होगा।

वॉर्म-अप में भी दिखा दम

वर्ल्ड कप से पहले भारत ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वॉर्म-अप मैच खेला था, जहां टीम इंडिया ने 240 रन बनाकर 30 रन से जीत दर्ज की थी।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह।